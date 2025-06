João Vicente de Castro revela que tentou romance com Sandy após divórcio da cantora

O ator e humorista João Vicente de Castro, de 42 anos, revelou que demonstrou interesse amoroso em Sandy, também de 42, quando a cantora se separou de Lucas Lima, em 2023. A cantora passou 24 anos com o músico, com quem tem um filho, Theo, e agora está namorando o nutrólogo Pedro Andrade, com quem está junto há cerca de um ano e foi visto publicamente no início do mês.

A confissão foi feita nesta quinta-feira (26), durante o Não Importa, quadro do Porta dos Fundos no João qual comenta assuntos do cotidiano com Gregorio Duvivier. Ele conta que, ao saber do término do casal, enviou por mensagem no Instagram para a filha de Xororó com um trecho da música dela.

"Uma vez, eu estava um pouco alto. Quando saiu a separação em algum portal, mandei, sei lá, ‘turu turu turu aqui dentro’. Eu gostava muito dela. Mandei a letra da pessoa para a pessoa. Agora que ela tem namorado, eu jamais faria isso. Mas eu fiz”, disse João, que atualmente vive o personagem Renato no remake de "Vale Tudo", da TV Globo.

A referência era à música “Quando Você Passa (Turu Turu)”, um dos maiores sucessos da época da dupla Sandy & Júnior. Apesar da tentativa, o flerte não foi pra frente. João Vicente também fez elogio ao novo namorado da cantora e ressaltou que não tentaria se aproximar dela enquanto estiverem juntos: “Agora que ela tem namorado, eu jamais faria isso. É muito bonito ele. Um homenzarrão”, declarou o artista.