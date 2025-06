Festival de Boi-Bumbá de Mestre Damasceno (re)cria no Marajó a tradição ancestral amazônica

Expressão singular do patrimônio cultural da Amazônia, o Boi-Bumbá ocupa as ruas da Cidade de Salvaterra, no Arquipélago do Marajó, no norte do Estado do Pará, a partir das 17h desta sexta-feira (13), Trata-se do aguardado Festival de Boi-Bumbá de Mestre Damasceno, em sua segunda edição, que deverá reunir cerca de mil pessoas. Esse evento une ancestralidade e inclusão, porque, além de zelar pela identidade amazônica traduzida nesse folguedo, Mestre Damasceno, 71 anos, deficiente visual, organiza uma programação que valoriza o acesso a pessoas de todas as idades com deficiências.

O mestre expressa seu sentimento de amor com o Festival em uma colocação: “As crianças ficam ao meu redor, brincando, felizes. Isso me dá felicidade no coração, porque eu vejo que tem gente que vai querer continuar a fazer a brincadeira do boi”. Ele se refere à participação de crianças e seus pais nas festas do Festival.

Mestre Damasceno: missão de cantar e defender a cultura do Marajó (Foto: Guto Nunes)

A atividade cultural vai começar com um cortejo cultural saindo da frente do Mercado Municipal (ao lado da Prefeitura), e percorrerá, a partir das 18h, as ruas em direção à Casa de Mestre Damasceno, no Bairro do Caju. O festejo contará com cerca de 30 atrações, entre participações de bois, quadrilhas e grupos de carimbó. Além da apresentação do próprio mestre com o Búfalo Segredo das Meninas.

O Festival no Terreiro do Mestre ocorrerá às 19h, com apresentação de bois e búfalos-bumbás, mestres e mestras, grupos de carimbó. Tudo na Primeira Rua, esquina com a 11ª Travessa, no Bairro Caju.

O resultado das atividades com crianças e jovens da ADPAS, com material reciclável, será apresentado durante o evento deste dia 13. A oficina de confecção de Mini Búfalos-Bumbás foi realizada nos dias 5 e 6 deste mês.

Búfalo no coração

Uma outra atração será a participação do Baby Búfalo-Bumbá Sensibilidade, feito pelo próprio mestre para o neto dele Davi Guilherme. Desse modo, esse novo personagem é um afigurado junino com algumas deficiências físicas, que nasceu em 2023 para participar do Arraial do Búfalo-Bumbá de Mestre Damasceno.

“O Baby Búfalo-Bumbá Sensibilidade nasceu sem pernas, só com uma orelha, chifre quebrado de um lado, rabo cotó e cego de um lado”, descreve Damasceno. “A minha vontade é que esse Búfalo-Bumbá, que ainda é um bebê, cresça ao redor do Davi, que vai fazer 5 anos, e o Búfalo vai fazer 3 anos. O Búfalo-Bumbá veio para dar um recado: nós, afigurados e pessoas com deficiência, temos o direito de estar onde quisermos e seguir o nosso próprio caminho”, completa o mestre.

Para colocar o Búfalo-Bumbá nas ruas são necessários de 15 a 20 dias de ensaio, envolvendo personagens, organização das marcações dos atores e o figurino. Mestre Damasceno atua como diretor de encenação.

Esse Festival, idealizado por Damasceno, é a realização de um sonho que ecoa há mais de cinco décadas. Desde que colocou o “Estrela de Ouro” nas ruas em 1973, o mestre protagoniza uma trajetória de resistência, inovação e compromisso de manter viva a festa que aprendeu com seu avô e seu pai no Quilombo do Salvá.

A proposta deste Festival é que não haverá competição entre os grupos, que se apresentarão em uma celebração do fazer coletivo. Como foco na inclusão, o evento contará com cadeiras reservadas e sinalização. O apoio de duas monitoras (Juba e Thalita Neves) será disponibilizado para pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, idosos e gestantes. A Associação de Deficientes, Pais e Amigos de Salvaterra (ADPAS) apresentará o resultado das oficinas de construção de mini búfalos-bumbás, feito com material reciclado, realizada de 3 a 5 deste mês, tendo como facilitadora a professora Dayane Sales.

“Eu gosto do que faço. que é tentar fazer que o arraial vire tradição. O que eu mais gosto é trazer gente na minha cidade para ver o meu búfalo-bumbá”, arremata Mestre Damasceno.

Este projeto foi contemplado no Edital de Pontos e Pontões de Cultura II – Lei Paulo Gustavo e é uma produção do Ponto de Cultura Mestre Damasceno e da Gutunes Produções. Conta com apoio da Prefeitura de Salvaterra e da Henvil Transportes, com realização da Secretaria de Cultura do Pará (Secult/ Governo do Estado), e do Ministério da Cultura / Governo Federal.

Atrações

O Festival vai ter a participação dos Bois e Búfalos-Bumbás: Boi Ramalhete (Joanes), Boi Primavera (Barro Alto), Boi Brilhante (ADPAS – Bairro Marabá), Boi Pai do Campo (Bahai – Paes de Carvalho), Boi Pimpão (Bairro Marabá), Boi Garantido (Paes de Carvalho), Meu Boizinho (Soure),Búfalo Linda Noite (Soure), Búfalo Segredo das Meninas (Bairro do Caju); das Quadrilhas: Sedução Junina (Jubim), Mestres e Mestras da Cultura Popular: Mestra Jesus (Salvaterra), Mestre Robledo (Salvaterra), Mestre Catarino (Belém), Mestre Derli (Curuçá), Mestre Ivanelson Flexa (Curuçá), Mestra Laura Gonçalves (Curuçá), Mestra Amélia (Soure), Mestre Talo (Soure) e Mestre Damasceno (Salvaterra).

Os grupos de carimbó no Festival são: As Curuçauaras (Curuçá), Tambores do Pacoval (Soure), Grupo Cruzeirinho (Soure), Grupo Aruãs (Soure) e Nativos Marajoara (Salvaterra).

Serviço

Festival de Boi-Bumbá de Mestre Damasceno

Data: 13 de junho de 2025

Local: Primeira Rua, esquina com a 11ª Travessa, Bairro Caju – Salvaterra/PA

Horários: Cortejo às 17h | Festival às 19h