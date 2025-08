Paraenses conhecem famosos para a disputa na Dança dos Famosos; Manu Bahtidão fica no Grupo C

Neste domingo, 03, começou oficialmente a Dança dos Famosos, quadro do ‘Domingão com Huck’. Os paraenses Linekee Ayres, Thais Sousa e Jaque Paraense, que fazem parte do elenco dos professores, conheceram os famosos que vão fazer parte desse início de competição da trajetória deles no programa.

Ao todo são 32 participantes da competição, entre famosos e professores.

VEJA MAIS

Vale lembrar, que as três primeiras semanas de competição, a competição é em grupo. São quatro grupo com 8 participantes, 4 famosos e 4 professores.

Desses grupos que vão surgir as duplas.

Linekee Ayres e Thais Sousa ficaram juntos no Grupo A, que é composto ainda por Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa. Os outros dois professores são: Daniel Norton e Larissa Parison.

Jaque Paraense ficou no Grupo B com os famosos tem David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme. Dudu Rangel, Fernando Perrotti e Mariana Fernandes são os demais professores.

O C é composto por Manu Bahtidão, Allan Souza Lima, Cátia Fonseca e Richarlyson, eles serão comandados por Gabe Cardoso, Heron Leal, Monique Santos e Luca Carvalho.

Já o Grupo D tem Livinho, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz, junto com os professores Mayara Araújo, Diego Basilio, Mariana Torres e Jefferson Bilisco.

No próximo domingo, 10, os grupos se apresentam no primeiro ritmo da competição.

APRESENTAÇÃO

Além dos novos dançarinos, o programa promoveu um reencontro de participantes das últimas temporadas do quadro em uma apresentação especial.

Gil do Vigor, Xande de Pilares, Rafa Kalimann, Carla Diaz, Belo, Lucy Alves, Thalita Morete, Lexa, Barbara Reis, Juliano Floss, Klara Castanho, MC Daniel e Samuel de Assis são alguns dos “ex-danças” que participaram da apresentação.