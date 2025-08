Fãs de Paulo Ricardo e Raça Negra entram de vez no clima do megashow em Belém do dia 14

Agosto chegou, e com ele aumenta a ansiedade dos fãs para o megashow do cantor Paulo Ricardo, ex-vocalista da lendária banda RPM, e do grupo Raça Negra, referência no universo do pagode romântico. O show vai ocorrer no dia 14 deste mês, ou seja, daqui a 11 dias, no Estádio Mangueirão, no bairro do Bengui, em Belém, em comemoração dos quatros anos do site "Antagônico". Com um repertório eclético, a banda Fruto Sensual também se apresentará ao público. Entre os fãs que já garantiram seu ingresso para essa festa (show da turnê "Paulo Ricardo XL") na véspera do feriado do dia 15 de agosto, em referência ao Dia da Adesão do Pará à Independência, a analista de RH Norma Alfaia, 55 anos, já garantiu seu ingresso e não vê a hora de conferir a apresentação do ídolo Paulo Ricardo.

"Eu estou muito emocionada, ansiosa para revêlo. Vai ser muito legal", afirma Norma, que já conferiu quatro apresentações de Paulo Ricardo em Belém. Essa fã mora no bairro da Terra Firma, é casada com o trabalhador autônomo Paulo Alfaia e tem um casal de filhos: Larissa, de 30 anos, e Paulo Eduardo, de 28. A família toda de Norma gosta do trabalho do ex-vocalista do RPM. "A gente que é fã acaba fazendo que a galera mais nova acabe também passando a gostar do trabalho do Paulo Ricardo", diz, recordando-se de que gostava muito de dançar com os sucessos do RPM nas clássicas pipocas dançantes em Belém.

Norma Alfaia conta que tudo começou nos anos 1980, auge do rock nacional, quando, então, as músicas do RPM e de outros nomes do gênero prredominavam nas pistas de dança do Brasil. "Eu cortava o meu cabelo igual ao dele e curtia e curto até hoje músicas como 'London, London' e 'Revoluções Por Minuto' ", revela Norma.

Ela destaca que gosta muito do jeito de cantar e de tocar de Paulo Ricardo. "Ele canta com emoção e, então, faz a gente se emocionar. Ele canta com o coração", declara. De fato, Paulo Ricardo gosta do que faz, como demonstra ao longo dos 40 anos de carreira artística. Em shows com o RPM e em sua carreira solo, esse artista sempre mostrou que gosta muito de rock e mantém um diálogo musical constante com a música produzida por outros nomes desse gênero no Brasil e em outros países.

Um aspecto da carreira desse artista chama a atenção da fã Norma Alfaia. "Ele sempre trata muito bem os fã-clubes", pontua Norma, mostrando uma foto em que está registrado o encontro dela com Paulo Ricardo no Aeroporto de Belém há cerca de dois anos. Em casa, muito bem organizado e guardado com todo o carinho, Norma tem um conjunto de itens relacionados ao ídolo.

A relação forte entre Paulo Ricardo com os fãs vem desde os tempos do RPM. Isso porque nos anos 1980, quando o grupo se apresentava em shows e programas de auditório na TV, predominava a histeria do público no Brasil todo. "Eu continuo admirando o Paulo Ricardo não apenas como cantor mas também como pessoa, no jeito de como ele trata as pessoas como trata os fãs. E gosto do trabalho dele como músico", diz Norma. Ela cita de pronto as músicas de que mais gosta com o ídolo: "London, London", "Revoluções Por Minuto", "Louras Geladas" e "Olhar 43". "Não vejo a hora de conferir o show", arremata Norma.

Raça

Dos anos 80 para cá, é difícil encontrar alguém que nunca escutou ao menos se falar no nome Raça Negra. Isso porque o grupo foi uma explosão de sucessos naquela década e nunca mais deixou de ser curtido. O Raça, como carinhosamente é chamado pelos fãs, faz um pagode com um tempero, suingue particular aliado a letras diretas falando de conquistas e relacionamentos amorosos. Enfim, tudo do que o brasileiro gosta para ouvir numa noite de luar ou degustando um bom churrasco com amigos, em um roda de samba ou em um megashow no estádio Mangueirão. Para se apresentar em um grande palco como esse espaço que mora no coração dos paraenses é preciso ter lastro. E isso o Raça Negra tem de sobra.

Se cantarolar sucessos como "Cheia de Manias", "Caroline", "Quando te encontrei", "É tarde demais", "Me leva junto com você" e "Volta" é bom demais, imagina cantar com o grupo. E é justamente isso o que pretende fazer na noite do dia 14 próximo a secretária Neide Baluarte, 49 anos, moradora do bairro da Condor. "O meu ingresso já está garantido. Eu amo o Raça Negra e estou superanimada para este show. Pela primeira vez, eu vou ver um show deles", declara Neide, transpirando felicidade.

Neide Baluarte não vê a hora de conferir o show do Raça Negra no Mangueirão (Foto: Divulgação)

Para ela, não há dúvida. "O Raça Negra é a melhor banda de pagode que existe", atesta. A relação musical de Neide Baluarte com o Raça começou nos anos 80, no boom do pagode. "Eu gostei quando ouvi aquela batida. Não tem outra igual", diz Neide, casada com um fã do Raça, o camioneiro Paulo Roberto, e mãe do Paulo Vítor, 20 anos, tambám apaixonado pelo grupo, e da Bruna, de 13 anos.

Serviço: Show 'Raça Negra e Paulo Ricardo'

No dia 14 de agosto

21h

No Estádio Mangueirão, no bairro do Bengui,

em Belém (PA)

Participação especialíssima da banda Fruto Sensual

Ingressos: no site bilheteriadigital.com