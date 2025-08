‘Domingueira’: Av. Pedro Miranda terá seis horas de programação cultural neste domingo (3); confira

Shows musicais, feira gastronômica, oficinas de botânica, espaço geek, fit dance, brincadeiras para crianças e uma série de outras atrações. Essa é a proposta do "Domingueira", novo projeto da Prefeitura de Belém que vai ocupar, todo primeiro domingo do mês, as ruas da cidade com arte, cultura e lazer para todas as idades: tudo com acesso gratuito.

A estreia será neste domingo (3), das 15h às 21h, na Avenida Pedro Miranda, entre as travessas Chaco e Humaitá, no bairro da Pedreira. O trecho será interditado para receber seis horas de programação intensa, contando com mais de dez estações temáticas, além de apresentações musicais que vão do brega ao rock, passando pelo sertanejo, samba e pagode.

Entre as atrações da primeira edição estão Hugo Santos, as bandas Fruto Sensual e I Love Pagode, a cantora Mariza Black, o DJ Assayag e as tradicionais escolas de samba Bole-Bole e Império Pedreirense. O palco será montado em formato 360°, garantindo visibilidade e interação com o público.

De acordo com o prefeito de Belém, Igor Normando, o "Domingueira" vai transformar as ruas em grandes espaços de lazer. “Essa é mais uma programação gratuita da Prefeitura de Belém, que acontecerá todo primeiro domingo do mês. Teremos videogames, brincadeiras para a primeira infância, oficinas, fit dance, gastronomia, esportes e muito mais”, afirmou.

Mariza Black: grande atração com samba e raízes paraenses

A cantora Mariza Black, uma das atrações principais da 1ª edição do "Domingueira", destaca a importância da iniciativa. “É uma forma de fortalecer a identidade cultural do nosso povo. A Prefeitura de Belém tem papel fundamental na valorização das artes em todas as suas expressões. Achei a iniciativa maravilhosa!”, declara.

Com 21 anos de carreira, Mariza Black é considerada a maior representante do samba paraense. Conhecida por sua voz potente e interpretação marcante, ela canta tanto clássicos nacionais quanto composições locais.

Entre seus trabalhos mais recentes está a live session “Pelas Águas do Samba” (2025), com cinco faixas que misturam tradição e originalidade, incluindo o clássico paraense “Tô que tô saudade”. Em 2023, foi premiada como Melhor Intérprete de Samba no Prêmio Amazônia de Música.

Para a estreia do “Domingueira”, Mariza Black preparou um repertório animado e inesquecível. “Vou cantar músicas de Alcione, Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, além de compositores paraenses. Também incluí sucessos da MPB e do brega, todos com um toque de samba”, antecipa.

Cultura e cidadania nas ruas de Belém

O projeto "Domingueira" é organizado pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Bem-Estar Social (Sepes), com o objetivo de desenvolver nos belenenses o sentimento de pertencimento à cidade, transformando as ruas em espaços de convivência.

“Não se trata apenas de uma programação festiva, mas uma ação que promove múltiplas expressões culturais, saúde, esporte, acessibilidade, empreendedorismo e cidadania”, explica a titular da Sepes, Bruna Lorrane.

O "Domingueira" será itinerante: a cada edição, ocupará uma rua diferente da capital. Essa característica permite a conexão entre artistas consolidados e novos talentos de cada bairro.

Moradora do bairro do Curió-Utinga, Audiléia Batista, de 36 anos, diz estar ansiosa para curtir a programação na Pedreira, onde mora grande parte de sua família. “Vai ser um dia de muita diversão. Amo festa, brega, dançar... Principalmente os shows do Fruto Sensual e do I Love Pagode”, confessa, sem esconder a empolgação.

Acompanhada da filha, ela revelou que vai marcar presença para curtir a programação ao lado da filha, Amanda Batista, de 18 anos. Amanda, por sua vez, revelou que está empolgada com a Estação Geek, dedicada a games, cosplay e outros elementos da cultura pop. “Ela também ama maquiagem, então deve curtir muito o espaço de beleza e estética”, comenta Audiléia.

A mobilidade também foi pensada: as duas vão aproveitar a tarifa gratuita dos ônibus em Belém, iniciativa implementada pela Prefeitura de Belém e disponível em todos domingos e feriados.

Fomento à economia local

Na Travessa Curuzu, esquina com a Pedro Miranda, a vendedora Rosilene Saraiva, de 60 anos, comercializa frango assado e calabresa há dez anos. Para o evento, ela já se prepara para vender mais. “Vou levar uma quantidade maior de produtos. Vai ser um bom domingo para os ambulantes”, afirma.

Rosilene vê na "Domingueira" a oportunidade de melhorar o faturamento no dia e divulgar seu trabalho. “Espero vender bem mais do que em outros domingos”, revela.

De acordo com a secretária Bruna Lorrane, o evento cumpre papel estratégico no fortalecimento do comércio local. “Além de ser uma ação cultural, também fomenta a economia, principalmente para microempreendedores e ambulantes”, complementa.

O “Domingueira” é resultado da articulação entre diversas secretarias da Prefeitura de Belém, como Sepes, Sesma, Semma, Sejuv e Sedcon. Conta também com apoio de parceiros como o Sebrae, que integra a Estação Mãos e Artes, em parceria com mães atípicas.

SERVIÇO: 1ª edição do "Domingueira"

Quando: neste domingo (3 de agosto)

Horário: 15h às 21h

Local: Avenida Pedro Miranda, entre as travessas Chato e Humaitá

ENTRADA GRATUITA

Programação musical:

15h - Hugo Santos

16h - Fruto Sensual

17h - I Love Pagode

19h - Marisa Black

20h - DJ Assayag

Veja as Estações Temáticas:

1.Estação Criança (Boulevard) – Brinquedos infláveis, recreação, pintura livre, roda de música e experiências sensoriais para os pequenos.

2.Estação Primeira Infância (Mamãe Full Time) – Resgate de brincadeiras tradicionais para pais e filhos.

3.Estação Zoo (SEPDA) – Exposição de pequenos animais, Castramóvel e campanha de adoção.

4 Estação Geek (SEJUV) – Games, cosplay e cultura pop.

5.Estação Mãos e Artes (SEBRAE) – Feira criativa com mães atípicas em parceria com o Sebrae.

6.Estação Cuidado e Beleza (ESTAÇÃO COSMÉTICOS) – Maquiagem e cuidados estéticos na Van da Beleza.

7.Estação Vida Saudável (ATACADÃO DO SUPLEMENTO) – Avaliação nutricional, suplementação e aulão de ritmos.

8.Estação Saúde e Bem-Estar (SESMA) – Vacinação, testagem rápida para hepatites B e C, HIV e sífilis, abordagens educativas e presença do Zé Gotinha; arterapia para crianças; atividade de relaxamento para adultos e orientação sobre a importância de cuidar da saúde mental.

9.Estação Semar (SEMMA) – Sustentabilidade, troca de mudas, oficinas de hortas e educação ambiental.

10. Estação A Barca (Lia Paraense) – Drinkaria com identidade amazônica.

11.Estação Itinerante – Cortejo Cultural (SEPES) – Desfile de personagens típicos e atrações folclóricas em movimento.

12. Estação Gastronômica (SEDCON) – Grande praça de alimentação com comidas típicas, ambulantes e food trucks.

13. Estação Redário – Área de lazer e descanso.

14.Estação SOS Segurança (SEGBEL) – Viaturas e efetivo da GMB, Banda da Guarda Municipal e apresentação dos cães de guarda.

15. Estação Defesa Civil – Atendimento em situações de emergência.