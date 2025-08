Saiba onde e como acompanhar os paraenses nos programas globais

O mês de agosto começa com forte presença paraense na TV Globo. Cinco participantes do Pará integram o elenco de três programas diferentes: "Dança dos Famosos", "Estrela da Casa" e "Chef de Alto Nível". Os realities estreiam ou seguem com episódios inéditos ao longo do mês, com transmissão também pelo Globoplay e GNT.

'Dança dos Famosos' terá três professores paraenses

A 20ª edição da "Dança dos Famosos" estreia neste domingo (3), dentro do programa "Domingão com Huck". Três paraenses foram escaladas como professoras dos artistas que disputarão o quadro: Linekee Ayres, Thais Sousa e Jaque Paraense. Ao todo, 16 celebridades se apresentarão com diferentes ritmos, após os ensaios com seus instrutores.

O "Domingão com Huck" vai ao ar das 14h às 15h45, mas neste domingo terá uma pausa de duas horas devido à transmissão do futebol, retornando às 18h10 com a continuação do quadro.

'Estrela da Casa' tem dois representantes do Pará

Com estreia marcada para o dia 25 de agosto, após a novela Vale Tudo, a segunda temporada do "Estrela da Casa" terá dois participantes paraenses: Nirah, natural de Breves, no arquipélago do Marajó, e Daniel Sobral, de Benevides, na Região Metropolitana de Belém.

Com apresentação de Ana Clara e mentoria de Michel Teló, o reality é exibido na TV Globo, com transmissão 24h e episódios disponíveis no Globoplay. A produção é assinada por Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, com direção geral de Aida Silva e Carlo Milani, e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

'Chef de Alto Nível' segue com Adriana Veloso após eliminação de Marina Cabral

Mesmo após a eliminação da chef Marina Cabral no sexto episódio do "Chef de Alto Nível", o Pará segue representado por Adriana Veloso, nascida no Maranhão, mas criada em Belém. Atualmente morando no Rio de Janeiro, Adriana leva os sabores da gastronomia paraense em seu restaurante, que foi premiado como o melhor restaurante brasileiro do Rio em 2022 e 2023 pela imprensa especializada.

O programa é exibido às terças e quintas-feiras na TV Globo, logo após Vale Tudo. No Globoplay, há transmissão simultânea e episódios sob demanda. No canal GNT, a reprise vai ao ar às quartas e sextas, às 21h15.