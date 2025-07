Paraense Daniel Sobral está no Estrela da Casa, da TV Globo

O cantor Daniel Sobral também está no Estrela da Casa, reality musical da TV Globo. Ele foi anunciado no intervalo da Sessão da Tarde nesta quarta-feira, 30.

De Benevides, no Pará, o artista tem 33 anos e canta música gospel. Filho de pastor, sempre frequentou e cantou na igreja, até que, aos 18 anos, recebeu um convite para ingressar em um centro de treinamento ministerial em Belo Horizonte, para onde se mudou. O seminário durou dois anos e ampliou sua atuação profissional: lá aprendeu a tocar violão e começou a compor. Suas composições o levaram aos concursos musicais, e hoje ele acumula quatro vitórias. Como prêmio de um deles, gravou seu primeiro CD autoral, em 2018. Atualmente, é ministro de louvor na igreja que frequenta.

Daniel é casado, e se considera amoroso e brando. Tem com a música uma relação de muito afeto: “Cantar é o que corre nas minhas veias, e o ‘Estrela da Casa’ é uma grande oportunidade de me reconectar com o lado artístico da minha carreira. Quero reencontrar o Daniel que canta, que performa, que ministra. Participar do reality é reacender essa chama que vive no meu coração”, afirma. Suas composições já foram gravadas por artistas como Keilla Júnia, banda Preto no Branco, Rebeca Carvalho e a dupla sertaneja André e Felipe. Entre inspirações que carrega consigo, estão artistas de dentro e fora do gênero gospel, como Coldplay, Creed e Red Hot Chili Peppers.

Mais cedo, a paraense Nirah também foi anunciada no elenco.

‘Estrela da Casa’ é um formato original e inédito Globo, com apresentação de Ana Clara, produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, direção geral de Aida Silva e Carlo Milani e direção de gênero de Rodrigo Dourado. A atração tem previsão de estreia no dia 25 de agosto.