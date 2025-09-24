Andressa Urach, irmã e ator gravam conteúdo adulto: 'É guloso, tem duas Urachs'; assista

Pâmela Urach participou de uma gravação de conteúdo adulto ao lado da irmã, Andressa Urach. A publicação, que marca a primeira vez das irmãs juntas, foi compartilhada no Instagram e também conta com a presença do ator Tom Fernandes.

"Trouxe o Tom para a primeira gravação com a minha irmã. A morena e a loira, o Tom está com sorte hoje! É guloso, tem duas Urachs. Essa cena ficou incrível!", disse Andressa na última segunda-feira (22). Tom Fernandes comentou na legenda da publicação: "Essas beldades juntas!!! Sou um homem de sorte!".

O novo estilo de vida de Andressa Urach dividiu opiniões dos internautas. "Muita sorte", comentou uma seguidora. "O cúmulo do absurdo, isso é surreal", disse outro usuário. "Aí sim, meu irmão", comentou um terceiro internauta.