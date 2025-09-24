Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Andressa Urach, irmã e ator gravam conteúdo adulto: 'É guloso, tem duas Urachs'; assista

Primeiro vídeo de Andressa Urach com a participação da irmã é publicado

Jennifer Feitosa
fonte

Andressa Urach, Tom Fernandes e Pâmela Urach anunciaram gravação de conteúdo juntos (Instagram @tonfernandes_)

Pâmela Urach participou de uma gravação de conteúdo adulto ao lado da irmã, Andressa Urach. A publicação, que marca a primeira vez das irmãs juntas, foi compartilhada no Instagram e também conta com a presença do ator Tom Fernandes.

"Trouxe o Tom para a primeira gravação com a minha irmã. A morena e a loira, o Tom está com sorte hoje! É guloso, tem duas Urachs. Essa cena ficou incrível!", disse Andressa na última segunda-feira (22). Tom Fernandes comentou na legenda da publicação: "Essas beldades juntas!!! Sou um homem de sorte!".

VEJA MAIS

image Irmã de Andressa Urach estreia no conteúdo adulto: 'agenda bem cheia'
Andressa Urach amplia sua influência no mercado adulto com o novo projeto “Madrinha Urach” e cuida da carreira da irmã, que acaba de entrar no segmento

image Irmã de Andressa Urach cria perfil em plataforma adulta: 'recrutando a família toda'
Pâmela Urach abriu um perfil na Privacy, onde cobra R$ 40,00 por seus conteúdos

O novo estilo de vida de Andressa Urach dividiu opiniões dos internautas. "Muita sorte", comentou uma seguidora. "O cúmulo do absurdo, isso é surreal", disse outro usuário. "Aí sim, meu irmão", comentou um terceiro internauta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

conteúdo 18+

andressa urach

pâmela urach

Conteúdo adulto

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

VÍDEO: Criador de conteúdo transforma hit 'Foguinho', de Gaby Amarantos, em versão clássica ao piano

Músico de 29 anos, que mora em Belém, compartilhou o vídeo tocando e recebeu elogio da cantora

24.09.25 19h04

FAMOSOS

Rihanna anuncia nascimento da terceira filha; veja a primeira foto da bebê e o nome

Artista de Barbados já é mãe de RZA e Riot Rose, ambos filhos do rapper A$AP Rocky

24.09.25 18h31

GRATUITAMENTE

Exposição ‘Belém da Belle Époque’ abre em Belém com 25 casarões históricos redesenhados

Casa Fauno recebe a mostra do arquiteto, poeta e artista visual Jeová Barros, com visitação gratuita até 25 de novembro

24.09.25 9h00

LANÇAMENTO MUSICAL

Nova canção de Liz Amazônia celebra o Círio de Nazaré e traz dueto com Lucinnha Bastos

A música, que já está nas plataformas digitais, foi composta após inspiração em sonho e traduz em versos a devoção à padroeira dos paraenses

23.09.25 19h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

polêmica

Carol Castro detona coroação de Virginia como Rainha de Bateria da Grande Rio

Carol revelou que ficou chocada com tamanho desprendimento

23.09.25 15h13

GRATUITAMENTE

Exposição ‘Belém da Belle Époque’ abre em Belém com 25 casarões históricos redesenhados

Casa Fauno recebe a mostra do arquiteto, poeta e artista visual Jeová Barros, com visitação gratuita até 25 de novembro

24.09.25 9h00

eita

Ana Clara, apresentadora da Globo, rebate críticas após pai virar motorista de app

Antes de entrar no reality show, o pai da apresentadora trabalhava como analista de sistemas

23.09.25 15h13

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (24/09)?

"Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou" vai ao ar logo após novela "A Viagem”, na TV Globo

24.09.25 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda