O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Estrutura de Ensaios da Anitta começa a ser montada e fãs se preparam para receber a cantora

Anitta traz "Cosmos" para abertura da temporada 2026 em Belém  faz mistério sobre convidados

Bruna Dias Merabet
fonte

O "Anitter", Bruno Henrique, é experiente quando o assunto é Ensaios da Anitta (Reprodução)

No próximo sábado (10), Anitta inicia a temporada de 2026 dos “Ensaios da Anitta”, em Belém. Com os equipamentos já na capital paraense, a estrutura começou a ser montada nesta segunda-feira (05). Os shows de pré-carnaval da cantora passarão por oito cidades.

“Já fui a ensaios em outros estados, mas o evento precisa vir a Belém para sentir a energia do povo paraense. Somos únicos, somos calorosos e tenho absoluta certeza de que a Anitta vai amar o show aqui. Sabemos que a logística é difícil para cá; porém, deu tudo certo e vamos ter o Ensaios aqui na nossa cidade. Afinal, estávamos esperando muito por essa confirmação em Belém”, disse o fã Bruno Henrique.

Com a “carteirinha” da label da cantora, o “Anitter” segue ansioso pela apresentação em Belém. Vale lembrar, ainda, que essa se tornou uma turnê muito aguardada pelo público.

“A estrutura normalmente é a mesma, porém cada ensaio é uma experiência nova e única, sobretudo pelos convidados, por tudo que acontece na atmosfera e energia do show, por conta dos amigos que fazem companhia; e a Anitta sempre inova e, para nós fãs, sempre é uma surpresa também. É meu 4º ano indo aos ensaios, e eu amo”, pontua o fã.

A cada ano, os "Ensaios" têm um tema específico que guia as apresentações e as fantasias usadas por Anitta e seus convidados. Em 2025, o tema foi a "Maratona de Jogação", uma celebração ao universo dos esportes. A cantora homenageou atletas e modalidades como skate, boxe, hóquei e motocross através de seus looks e shows.

Para 2026, o tema é "Cosmos", uma homenagem à astrologia e ao universo místico.

“Eu gostei demais do tema de 2025, em que pudemos abusar de roupas leves, descoladas e até mesmo blusas de times, com a Maratona de Jogação. Este ano, o Cosmos nos remete a muito prata, preto, correntes e strass, então dá para elaborar looks incríveis. O deste ano, sem dúvidas, está muito bom e eu super curti”, diz Bruno, bastante animado.

Se tem gente ansiosa pelo show, imagina pelos convidados. Mas Anitta tratou de explicar como será este ano. A cantora disse que o público irá se surpreender com os artistas convidados e que só irá descobrir no momento da apresentação: “Aí, chegou e surpresa. Por quê? A gente anuncia, fica todo mundo enchendo o saco, falando 'não gostei'. (Mas) chega na hora, todo mundo canta, todo mundo se diverte. A pessoa que está reclamando nem vai ao show, mas está ali, reclamando. Este ano (...) não vou anunciar ninguém, vai ficar tudo 'desanunciado'. […] Quer a participação? Vai no show, na hora você vai descobrir, é uma participação surpresa. Surpresa é isso, galera, cansei de anunciar para vocês.”

O experiente Bruno tem as suas apostas para o Ensaio de Belém: “Então, ela não confirmou as atrações convidadas deste ano para nenhuma capital, então será verdadeiramente uma surpresa para todos nós. Eu acredito que, em Belém, ela deva convidar a Viviane Batidão, pela proximidade que as duas tiveram recentemente; e, de artista nacional, prefiro não arriscar, porque ela é uma caixinha de surpresas, mas quem sabe um Pedro Sampaio, né?”

Para o “Anitter”, algumas dicas são importantes para quem quer curtir essas longas horas de show, já que a apresentação dura mais de quatro horas e começa antes do pôr do sol.

“Olha, são muitas horas de show; porém, a energia sempre é tão lá em cima que você nem vê a hora passar. É aquele ditado: tudo que é bom dura pouco. E, claro, tem o open bar, que ajuda nessa maratona”, finaliza Bruno.

 

