Anitta canta ‘Foguinho’ com Gaby Amarantos nos bastidores do Global Citizen

Vestidas com camisas de marca paraense com referência ao “rock doido”, as artistas se divertiram na noite do último sábado (1), entre as apresentações no festival

Lívia Ximenes
fonte

Anitta e Gaby Amarantos nos bastidores do Global Citizen Festival: Amazônia (Reprodução / Instagram)

Entre as apresentações no Global Citizen Festival: Amazônia, em Belém, Anitta e Gaby Amarantos se divertiram nos bastidores. Vestidas com camisas de uma marca paraense, que fazem referência ao “rock doido”, as artistas cantaram “Foguinho”, música de Gaby que é sucesso desde o lançamento. Anitta também aproveitou o momento e fez o clássico “treme paraense”, na noite do último sábado (1).

A artista do Rio de Janeiro homenageou a cultura do Pará durante o show no festival, misturando ritmos paraenses com suas músicas. Viviane Batidão também fez uma participação especial, apresentando a música em parceria com Anitta pela primeira vez. A performance encerrou a programação com muita animação do público.

