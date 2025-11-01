VÍDEO: Gaby Amarantos traz espetáculo 'Rock Doido' ao vivo para o Global Citizen em Belém

A cantora Gaby Amarantos subiu ao palco do Global Citizen Festival: Amazônia, no Estádio do Mangueirão, em Belém, na noite deste sábado (1º), trazendo o "Rock Doido" paraense para animar os fãs e o público presente. Durante sua apresentação, Gaby reproduziu ao vivo o filme homônimo, que foi gravado originalmente em plano sequência com um celular e inclui elementos da periferia paraense e das festas de aparelhagem. A artista iniciou o show com energia, marcando presença com o estilo conhecido como “dando o Sal”.

Assista ao vídeo:

VEJA MAIS

No palco, a apresentação contou ainda com participações especiais de Keila Gentil, Will Love -que vestia a camisa do Paysandu -, o DJ Maderito com a camisa do Clube do Remo, Rolon Ho e a modelo e atriz Isabela Pamplona, conhecida como Bella Pra Jesus. O MC Dourado também participou na encenação, assim como Amandinha do Hot e Leona Vingativa.

A apresentação para chamar o show de Gaby foi conduzida por Alane Dias, ex-BBB paraense, ao lado de Isabelle Nogueira, ex-BBB de Manaus, e da apresentadora Regina Casé.

Durante o anúncio, Alane destacou a relevância cultural dos sons de aparelhagem para a comunidade local, ressaltando o impacto do tecnobrega. “Nas periferias da cidade, muitos termos de sons gigantes, cenários de eletrônicos e muitos ruídos. Acima de tudo, uma batida que não deixa ninguém parado. Foi assim que nasceu um novo ritmo de comunidade, o tecnobrega, que mostra o quanto a cultura da Amazônia é diversa e orgulho para gente e para o povo brasileiro”, afirmou.

Regina Casé também expressou sua ligação com a região amazônica durante o evento, dizendo: “Gente, vocês sabem como eu amo esse lugar, ou não sabem?”.