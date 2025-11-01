Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Gaby Amarantos traz espetáculo 'Rock Doido' ao vivo para o Global Citizen em Belém

Show reuniu artistas locais, elementos da periferia e referências às festas de aparelhagem em apresentação transmitida para o mundo

Amanda Martins e Bruna Dias
fonte

Apresentação de Gaby Amarantos no Global Citizen (Wagner Santana / O Liberal)

A cantora Gaby Amarantos subiu ao palco do Global Citizen Festival: Amazônia, no Estádio do Mangueirão, em Belém, na noite deste sábado (1º), trazendo o "Rock Doido" paraense para animar os fãs e o público presente. Durante sua apresentação, Gaby reproduziu ao vivo o filme homônimo, que foi gravado originalmente em plano sequência com um celular e inclui elementos da periferia paraense e das festas de aparelhagem. A artista iniciou o show com energia, marcando presença com o estilo conhecido como “dando o Sal”.

Assista ao vídeo:

VEJA MAIS

image Charlie Puth inicia show no Global Citizen Festival: Amazônia e fala sobre mudanças para o planeta
Cantor norte-americano abriu sua apresentação no Mangueirão com sucesso em parceria com Selena Gomez e destacou importância de ações em prol da Amazônia

image Gaby Amarantos brinca com meme antes de cantar Foguinho: 'A Amazônia canta assim'; entenda
Cantora paraense brincou com meme dos fãs e aproveitou o momento para reforçar mensagem contra as queimadas no Global Citizen Festival

image Aliança dos Povos pelo Clima cobra preservação ao meio ambiente no Global Citizen, em Belém
Coletivo reúne indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos e juventudes urbanas no evento

No palco, a apresentação contou ainda com participações especiais de Keila Gentil, Will Love -que vestia a camisa do Paysandu -, o DJ Maderito com a camisa do Clube do Remo, Rolon Ho e a modelo e atriz Isabela Pamplona, conhecida como Bella Pra Jesus. O MC Dourado também participou na encenação, assim como Amandinha do Hot e Leona Vingativa. 

A apresentação para chamar o show de Gaby  foi conduzida por Alane Dias, ex-BBB paraense, ao lado de Isabelle Nogueira, ex-BBB de Manaus, e da apresentadora Regina Casé.

Durante o anúncio,  Alane destacou a relevância cultural dos sons de aparelhagem para a comunidade local, ressaltando o impacto do tecnobrega. “Nas periferias da cidade, muitos termos de sons gigantes, cenários de eletrônicos e muitos ruídos. Acima de tudo, uma batida que não deixa ninguém parado. Foi assim que nasceu um novo ritmo de comunidade, o tecnobrega, que mostra o quanto a cultura da Amazônia é diversa e orgulho para gente e para o povo brasileiro”, afirmou.

image 'Amazônia é nosso sistema vital', reforça Helder Barbalho durante fala em Global Citizen
Governador e primeira-dama participam da abertura oficial do festival em Belém

image 'Estamos ansiosos para mostrar nossa potência', afirma Gaby Amarantos sobre show no Global Citizen
O festival acontece neste sábado (1º) no Estádio do Mangueirão, reunindo artistas nacionais e internacionais.

image Alane Dias celebra voltar a Belém para apresentar o Global Citizen Festival: 'É uma grande honra'
A ex-BBB escolheu um look amarelo do estilista paraense André Lima para marcar sua participação no evento.

Regina Casé também expressou sua ligação com a região amazônica durante o evento, dizendo: “Gente, vocês sabem como eu amo esse lugar, ou não sabem?”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

global citizen festival em belém

cultura

Gaby Amarantos

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ENGAJAMENTO

Global Citizen: Anitta destaca a importância de artistas promoverem conscientização ambiental

A cantora e empresária defendeu o uso da fama como ferramenta para promover impacto social

01.11.25 21h17

DALHE SAL

VÍDEO: Gaby Amarantos traz espetáculo 'Rock Doido' ao vivo para o Global Citizen em Belém

Show reuniu artistas locais, elementos da periferia e referências às festas de aparelhagem em apresentação transmitida para o mundo

01.11.25 20h59

SUCESSO

Rádio Liberal FM estreia programa 'Mundo Brega Pará' com Rebeca Lindsay e Edilson Moreno

A cada sábado, das 16h às 17h, o programa, que terá a condução de Markinho Pinheiro, irá trazer artistas e sucessos do ritmo paraense

01.11.25 20h27

PARTICIPAÇÃO ATIVA

Aliança dos Povos pelo Clima cobra preservação ao meio ambiente no Global Citizen, em Belém

Coletivo reúne indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos e juventudes urbanas no evento

01.11.25 20h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

GUIA COMPLETO

Saiba tudo sobre o Global Citizen Festival: horários, ingressos, regras e como acessar o evento

Evento será realizado neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém; confira tudo que você precisa saber antes de ir

01.11.25 13h40

GLOBAL CITIZEN

Vazou? Lista de ordem de apresentação do Global Citizen circula na web; veja

Evento internacional realizado nesta sábado (1º) reúne grandes nomes da música nacional e mundial no Parque da Cidade, com apresentações de Anitta, Gilberto Gil, Seu Jorge, Gaby Amarantos, Charlie Puth e Chris Martin

01.11.25 12h38

FESTIVAL

Ingressos digitais do Global Citizen Festival: saiba como baixar, validar e se prints são aceitos

Confira um guia sobre o aplicativo Quentro e esclareça as principais dúvidas sobre os ingressos para entrar no evento

28.10.25 8h00

ANITTA EM BELÉM

Fãs de Anitta já formam fila para o show no Global Citizen: Amazônia em Belém; veja foto

Fila de fãs em frente ao principal estádio da capital mostra expectativa para o show de cantora pop no festival.

01.11.25 12h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda