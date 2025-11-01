Charlie Puth inicia show no Global Citizen Festival: Amazônia e fala sobre mudanças para o planeta

O cantor e compositor Charlie Puth deu início à sua apresentação no Global Citizen Festival: Amazônia, neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém. A primeira atração internacional da noite começou o show com o sucesso We Don’t Talk Anymore, parceria com Selena Gomez, e empolgou o público logo nos primeiros acordes.

Durante a performance, o artista destacou o motivo de sua participação no festival, que busca angariar fundos e promover ações voltadas à preservação da floresta. “Eu vim aqui pra poder cantar por uma mudança positiva para o planeta, para angariar fundos para a Amazônia. Vamos pegar essa energia e transformar em mudanças para o nosso futuro”, afirmou Charlie antes de apresentar Changes, sua nova música, e o sucesso See You Again.

O cantor integra o line-up internacional do evento ao lado de nomes como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil e Chris Martin, do Coldplay. O festival, realizado em Belém, reúne artistas e ativistas de todo o mundo em uma celebração pela cultura e pela defesa da Amazônia.