Quem é Charlie Puth? Conheça o cantor internacional confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia
Cantor norte-americano Charlie Puth é confirmado no festival, que acontece em 1º de novembro no Estádio do Mangueirão, em Belém
O cantor e compositor norte-americano Charlie Puth foi confirmado nesta quinta-feira (23) como a mais nova atração internacional do Global Citizen Festival: Amazônia. O evento acontece no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), em Belém, no dia 1º de novembro. O artista integra um line-up que já conta com Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil e Chris Martin, do Coldplay, reforçando a presença internacional no festival.
Esta será a primeira edição do Global Citizen Festival na América Latina, realizada pouco antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece na capital paraense. O festival visa mobilizar a população em ações de preservação ambiental e apoio às comunidades da Amazônia.
"Estou muito feliz em ir a Belém para o primeiro Global Citizen Festival da América Latina", disse Charlie Puth.
O cantor afirmou ainda: "Como embaixador da Global Citizen, é uma honra fazer parte de uma causa tão importante para o nosso planeta e mal posso esperar para ver vocês no dia 1º de novembro".
Sobre Charlie Puth
Charlie Puth é um cantor, compositor e produtor musical norte-americano que ganhou destaque mundial com seus sucessos pop. Ele ficou conhecido por músicas como “Attention”, “We Don’t Talk Anymore” (em parceria com Selena Gomez) e “See You Again”, faixa que fez parte da trilha sonora do filme Velozes e Furiosos 7 e foi um enorme sucesso global.
Charlie iniciou sua carreira publicando vídeos e músicas em seu canal no YouTube e se formou em produção e engenharia musical na Berklee College of Music em 2013.
Com oito singles multi-platina, quatro indicações ao Grammy, três Billboard Music Awards e diversos outros prêmios, Charlie Puth se tornou um dos artistas mais influentes da música pop. Em 2022, lançou seu terceiro álbum, “CHARLIE”, que inclui hits como “Left and Right” (com Jung Kook do BTS) e “Light Switch”, ultrapassando 1 bilhão de streams globalmente. Seu último lançamento foi a música "Changes".
Relação com o Global Citizen
Charlie Puth é um grande apoiador do Global Citizen desde 2017, usando sua plataforma para defender causas sociais importantes como o combate à pobreza extrema, a saúde global e a redução da violência armada. Atual embaixador da organização, ele já participou de eventos importantes, incluindo o Global Citizen Live em Paris (2021) e o Global Citizen Festival em Nova York (2022).
Além disso, Charlie colaborou na série de shows virtuais #TogetherAtHome durante a pandemia de Covid-19, ajudando a conscientizar o público sobre a importância do distanciamento social.
Em 2024, participou remotamente da cúpula GC NOW, em Melbourne, onde discutiu o papel da música na mobilização por mudanças globais.
Possível setlist do Global Citizen
No Global Citizen Festival, os artistas costumam apresentar seus maiores sucessos em shows de cerca de 20 minutos. Charlie Puth deve trazer ao palco músicas que marcaram sua carreira e que são bastante conhecidas pelo público.
Entre as faixas que provavelmente estarão no seu repertório estão:
- Attention (2018)
- See You Again (feat. Wiz Khalifa) (2015)
- We Don’t Talk Anymore (feat. Selena Gomez) (2015)
- Changes (2025)
- Cheating on You (2019)
- One Call Away (2015)
Ouça as músicas mais famosas de Charlie Puth:
