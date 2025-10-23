Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quem é Charlie Puth? Conheça o cantor internacional confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia

Cantor norte-americano Charlie Puth é confirmado no festival, que acontece em 1º de novembro no Estádio do Mangueirão, em Belém

Hannah Franco
fonte

Quem é Charlie Puth? Saiba tudo sobre o cantor confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia (Divulgação/Flickr/Rock in Rio)

O cantor e compositor norte-americano Charlie Puth foi confirmado nesta quinta-feira (23) como a mais nova atração internacional do Global Citizen Festival: Amazônia. O evento acontece no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), em Belém, no dia 1º de novembro. O artista integra um line-up que já conta com AnittaGaby AmarantosSeu JorgeGilberto Gil e Chris Martin, do Coldplay, reforçando a presença internacional no festival.

Esta será a primeira edição do Global Citizen Festival na América Latina, realizada pouco antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece na capital paraense. O festival visa mobilizar a população em ações de preservação ambiental e apoio às comunidades da Amazônia.

VEJA MAIS

image Charlie Puth é confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia, em Belém
Além do cantor norte-americano, Alane Dias e Viviane Batidão também irão participar do festival; evento será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro

image Quando vai ser o último sorteio do Global Citizen Festival? Saiba como garantir ingressos gratuitos
Veja como participar e tentar um par de ingressos para o festival que terá Anitta, Gilberto Gil e Chris Martin, do Coldplay

"Estou muito feliz em ir a Belém para o primeiro Global Citizen Festival da América Latina", disse Charlie Puth.

O cantor afirmou ainda: "Como embaixador da Global Citizen, é uma honra fazer parte de uma causa tão importante para o nosso planeta e mal posso esperar para ver vocês no dia 1º de novembro".

Sobre Charlie Puth

Charlie Puth é um cantor, compositor e produtor musical norte-americano que ganhou destaque mundial com seus sucessos pop. Ele ficou conhecido por músicas como “Attention”, “We Don’t Talk Anymore” (em parceria com Selena Gomez) e “See You Again”, faixa que fez parte da trilha sonora do filme Velozes e Furiosos 7 e foi um enorme sucesso global.

Charlie iniciou sua carreira publicando vídeos e músicas em seu canal no YouTube e se formou em produção e engenharia musical na Berklee College of Music em 2013.

Com oito singles multi-platina, quatro indicações ao Grammy, três Billboard Music Awards e diversos outros prêmios, Charlie Puth se tornou um dos artistas mais influentes da música pop. Em 2022, lançou seu terceiro álbum, “CHARLIE”, que inclui hits como “Left and Right” (com Jung Kook do BTS) e “Light Switch”, ultrapassando 1 bilhão de streams globalmente. Seu último lançamento foi a música "Changes".

image Conheça Charlie Puth, a nova atração internacional do Global Citizen Festival em Belém (Reprodução/Instagram/@charlieputh)

Relação com o Global Citizen

Charlie Puth é um grande apoiador do Global Citizen desde 2017, usando sua plataforma para defender causas sociais importantes como o combate à pobreza extrema, a saúde global e a redução da violência armada. Atual embaixador da organização, ele já participou de eventos importantes, incluindo o Global Citizen Live em Paris (2021) e o Global Citizen Festival em Nova York (2022).

Além disso, Charlie colaborou na série de shows virtuais #TogetherAtHome durante a pandemia de Covid-19, ajudando a conscientizar o público sobre a importância do distanciamento social.

Em 2024, participou remotamente da cúpula GC NOW, em Melbourne, onde discutiu o papel da música na mobilização por mudanças globais.

Possível setlist do Global Citizen

No Global Citizen Festival, os artistas costumam apresentar seus maiores sucessos em shows de cerca de 20 minutos. Charlie Puth deve trazer ao palco músicas que marcaram sua carreira e que são bastante conhecidas pelo público.

Entre as faixas que provavelmente estarão no seu repertório estão:

  • Attention (2018)
  • See You Again (feat. Wiz Khalifa) (2015)
  • We Don’t Talk Anymore (feat. Selena Gomez) (2015)
  • Changes (2025)
  • Cheating on You (2019)
  • One Call Away (2015)

Ouça as músicas mais famosas de Charlie Puth:

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

charlie puth

Global Citizen Festival
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Criação de aparelhagem, álbuns e turnês de artistas do Pará são contemplados em edital

Na curadoria, a cantora paraense Raidol analisou os projetos inscritos do Pará, esteve entre os curadores.

23.10.25 8h00

ENCONTRO

Santarém recebe Junior Rostirola, autor do best-seller Café com Deus pai

O Pastor Sênior já vendeu mais de 10 milhões de exemplares de vários volumes do livro

22.10.25 14h28

EM NOVEMBRO

Festival Outros Nativos chega à 5ª edição com programação gratuita no Teatro Gasômetro, em Belém

Evento traz residência artística para artistas da Amazônia Legal, votação online e prêmios de até R$ 5 mil

22.10.25 8h00

FAMOSOS

Ator Allan Souza Lima publica fotos aproveitando a Ilha do Marajó: ‘Lavei a alma’

Ator do Dança dos Famosos esteve no estado para apoiar a campanha “Vozes pela Liberdade”

21.10.25 20h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

SORTEIO

Quando vai ser o último sorteio do Global Citizen Festival? Saiba como garantir ingressos gratuitos

Veja como participar e tentar um par de ingressos para o festival que terá Anitta, Gilberto Gil e Chris Martin, do Coldplay

23.10.25 8h00

CONHEÇA

Quem é Charlie Puth? Conheça o cantor internacional confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia

Cantor norte-americano Charlie Puth é confirmado no festival, que acontece em 1º de novembro no Estádio do Mangueirão, em Belém

23.10.25 9h05

ATRAÇÃO INTERNACIONAL

Charlie Puth é confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia, em Belém

Além do cantor norte-americano, Alane Dias e Viviane Batidão também irão participar do festival; evento será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro

23.10.25 9h00

COMÉDIA E REFLEXÃO

Com humor ácido, Tiago Santineli retorna a Belém com espetáculo com novo solo, ‘Anticristo’

Comediante brasiliense mistura críticas sociais e experiências pessoais em nova apresentação

23.10.25 8h00

Logo portal oliberal.com