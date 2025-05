Seu Jorge anunciará as atrações do Global Citizen em Belém

Seu Jorge é um dos participantes confirmados na edição 2025 do Global Citizen NOW, que será realizado nesta quarta-feira (30), em Nova York. O cantor brasileiro será o responsável por anunciar as atrações do festival que ocorrerá em Belém, em novembro deste ano, durante a COP 30.

O anúncio, que será feito durante a cúpula internacional realizada hoje (30) nos Estados Unidos, inicialmente seria feito por Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, uma das atrações cogitadas para o festival em Belém.

No entanto, o cantor britânico não poderá comparecer ao evento devido a compromissos com a turnê da banda em outro país. Por esse motivo, Chris Martin convidou Seu Jorge para fazer o anúncio oficial das atrações do festival, que acontecerá pela primeira vez na América Latina.

O anúncio é aguardado com grande expectativa pelos fãs da banda Coldplay, que esperam a confirmação oficial da vinda do grupo ao Brasil, informação divulgada com exclusividade por O Liberal em agosto do ano passado.