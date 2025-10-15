Capa Jornal Amazônia
Gilberto Gil é confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia, em Belém

Além do cantor, o line-up é formado por Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin, vocalista do Coldplay

Lívia Ximenes
fonte

Gilberto Gil entra para o line-up do Global Citizen Festival: Amazônia (Divulgação)

O cantor e compositor Gilberto Gil está confirmado no line-up do Global Citizen Festival: Amazônia, realizado em Belém do Pará. O artista se junta a Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin, vocalista do Coldplay. Na véspera da 30ª Conferência das Partes (COP 30), o evento reúne lideranças, ativistas, representantes comunitários e autoridades políticas na primeira edição feita na América-Latina.

O Global Citizen Festival: Amazônia tem Regina Casé, Mel Fronckowiak, Hugo Gloss e Isabelle Nogueira como apresentadores e conta com participação especial de Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta. Também estão confirmados o governador do Pará, Helder Barbarlho; a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara; o ministro das Cidades, Jader Filho; a deputada federal Célia Xakribá; a comunicadora e ativista indígena Samela Sateré Mawé; e a cacica da Aldeira Kaarimã, no território Xipaya, Juma Xipaia.

O evento ocorre no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, no dia 1º de novembro de 2025. Com entrada gratuita, o festival é exclusivo para moradores de Belém e terá transmissão nacional e internacional a partir das 19h (horário de Brasília) pelo Multishow e Globoplay, e destaques na TV Globo. Clique aqui e veja como conseguir ingressos.

“Em somente algumas semanas, a primeira edição latino-americana do Global Citizen Festival acontecerá na porta de entrada de um dos ecossistemas mais importantes do mundo, para arrecadar fundos para proteger a Amazônia e amplificar vozes de seus guardiões e protetores por todo planeta”, diz Michael Sheldrick, cofundador e diretor de Políticas, Impacto e Relações Governamentais da Global Citizen. A programação deve mobilizar cerca de US$ 1 milhão, investimento direcionado para proteção da Amazônia e visibilidade a comunidades locais e indígenas.

