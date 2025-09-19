Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Anitta promete brilhar no Festival Global Citizen: 'Vamos arrasar em Belém'

A cantora também respondeu se vai trazer os “Ensaios da Anitta” à capital paraense

Victoria Rodrigues
fonte

Ao ser questionada se os "Ensaios da Anitta" vão ser realizados em Belém, a cantora pediu para que os fãs acompanhassem à divulgação da programação. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Anitta apareceu atendendo aos fãs e respondendo algumas perguntas sobre sua presença durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). Além da vinda da artista ao evento global, Anitta também foi questionada sobre a possibilidade dos ensaios também serem realizados em Belém. 

No início do vídeo, a cantora é questionada se viu o show da cantora Mariah Carey, realizado no dia 17 de setembro, em um palco flutuante, e a cantora responde: “Vi na TV, belíssima!”. Em seguida, a mesma pessoa pergunta sobre a presença dela no Global Citizen: “A gente está esperando você na COP 30”, diz.

Enquanto está atendendo outros fãs, a artista faz outra pergunta: “Você vai estar lá, meu amor?” e a pessoa diz: “Claro, eu sou de Belém, amor”. Ao final do vídeo, é possível observar ela confirmando a presença: “Vamos arrasar em Belém”. A Poderosa ainda disse para os fãs acompanharem a divulgação sobre os Ensaios. 

Nos comentários da publicação, diversos fãs da Anitta comentaram sobre as expectativas para a vinda da cantora à capital paraense. “Meu Deus, eu quero tanto conseguir o ingresso”, disse um fã. “Essa mulher ainda mata a gente”, realçou um internauta. “Ela não é doida de não trazer esses ensaios pra cá! Se não vai ser o fim do mundo nesse global citizen”, brincou uma terceira pessoa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

