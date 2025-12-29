Saiba o que abre e fecha na Grande Belém durante o Ano Novo

Com o Ano Novo, diversos órgãos estaduais, municipais e espaços públicos terão o funcionamento alterado entre os dias 31 de dezembro deste ano e 1º de janeiro de 2026. Além disso, espaços públicos e culturais da região, além de bancos, supermercados e comércio também irão contar com horários diferenciados. Confira a lista completa:

Comércio

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), o comércio da capital está aberto no dia 31 de dezembro até às 16h. Já no dia 1º de janeiro de 2056, as lojas estarão fechadas.

Órgãos municipais

A Prefeitura de Belém informou que o dia 2 de janeiro de 2026, sexta-feira, será ponto facultativo no âmbito da administração pública direta e indireta do Município. A medida está prevista no Decreto 114.105/2025 – PMB e ocorre em razão do feriado nacional de 1º de janeiro, Dia da Confraternização Universal.

De acordo com o decreto, o ponto facultativo não se aplica aos serviços essenciais, que deverão manter o funcionamento normal para garantir atendimento à população.

Entre os serviços considerados essenciais de interesse público estão os relacionados às áreas de arrecadação, saúde pública, segurança e defesa social, mobilidade urbana, coleta de lixo, limpeza urbana, varrição e manejo de resíduos sólidos.

Também seguem com funcionamento garantido as atividades ligadas à assistência social e Conselho Tutelar, além de parques, museus, teatros, cemitérios e demais espaços de visitação turística, inclusive aqueles administrados por organizações sociais.

Os órgãos e entidades responsáveis por essas áreas deverão organizar escalas de trabalho e plantões, assegurando a continuidade dos atendimentos e o interesse público durante o período do ponto facultativo.

Supermercados

Terça-feira (30/12) e quarta-feira (31/12): cada empresa define o horário de fechamento, que pode ser estendido.

cada empresa define o horário de fechamento, que pode ser estendido. Quinta-feira (1º/1) – Feriado (Confraternização Universal): fechados.

fechados. Sexta-feira (2/1): funcionamento normal.

Bancos

Terça-feira (30/12): expediente normal para todas as operações bancárias.

expediente normal para todas as operações bancárias. Quarta-feira (31/12): não haverá expediente bancário. As compensações bancárias não serão efetivadas.

não haverá expediente bancário. As compensações bancárias não serão efetivadas. Quinta-feira (1º/1) – Feriado (Confraternização Universal): não haverá expediente bancário nem atendimento presencial. As compensações bancárias, incluindo TED, não serão efetivadas. O PIX funcionará normalmente.

Órgãos estaduais

Parque da Residência

31/12: das 9h às 17h

1º/1: fechado

Porto Futuro

31/12: das 6h às 15h

1º/1: das 16h às 22h (entrada até 21h30)

Armazém da Gastronomia (Complexo Porto Futuro)

31/12: das 10h às 15h

1º/1: fechado

Parque da Cidade

31/12: das 8h às 18h

1º/1: das 18h às 22h

Usinas da Paz

30 e 31/12: fechadas

1º/1: fechadas

De 2 a 4/1: sem atividades internas (uso conforme demanda das áreas externas)

A partir de 5/1: funcionamento normal

Estações Cidadania

31/12 e 1º/1: fechadas

Terminais Hidroviários

Belém: todos os dias, das 5h às 18h

Icoaraci: todos os dias, das 5h às 18h

Tamandaré: todos os dias, das 5h às 23h

Hospital da Mulher do Pará (HMPA)

31/12: atendimento normal para pacientes agendadas e pronto atendimento 24h

1º/1: pronto atendimento 24h

2/1: atendimento normal para pacientes agendadas e pronto atendimento 24h

Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT)

Todos os dias: serviços assistenciais normais

2/1: áreas administrativas em escala especial

Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR)

31/12: funcionamento normal

1º/1: fechado

2/1: funcionamento normal

Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea)

31/12: funcionamento normal

1º/1: fechado

2/1: funcionamento normal

Polícia Civil do Pará (plantão 24h)

São Brás,

Comércio,

Sacramenta,

Marambaia,

Icoaraci,

Mosqueiro,

Ananindeua,

Cidade Nova,

Marituba,

Benevides

Órgãos municipais

Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha

29 e 30/12: das 8h às 12h

31/12 e 1º/1: fechada

Casa Museu Palacete Bolonha

31/12: até 12h

1º/1: fechado

6/1: retomada das atividades

Museu de Arte de Belém (Mabe)

30/12: das 9h às 16h

31/12 e 1º/1: fechado

Solar da Beira

31/12: até 12h

1º/1: fechado

Novo Mercado de São Brás

31/12: das 10h às 16h

1º/1: fechado

Bosque Rodrigues Alves

31/12 e 1º/1: fechado

A partir de 2/1: das 8h às 16h

Saúde – Rede Municipal

Atendimentos ambulatoriais: de 31/12 a 2/1, consultas e serviços eletivos suspensos. Retorno em 3/1.

Urgência e emergência: funcionamento 24h todos os dias (UPAs, PSMs, Hospital Geral de Mosqueiro, UBSs com urgência, Samu e Ciatox).

Correios

30/12: funcionamento normal

31/12: até 14h

1º, 2 e 3/1: não haverá atendimento

Agências do INSS

31/12: funcionamento normal, exceto nas agências de São Sebastião da Boa Vista, Igarapé-Açu, Mãe do Rio, Baião, Barcarena, Acará, Concórdia, Ipixuna e Marapanim, com atendimento suspenso até 2/1

1º/1: fechadas

2/1: funcionamento normal, com exceção dos municípios citados

Agências e postos da Equatorial

Nas agências da Equatorial e postos do E+ Reciclagem, o expediente nesta quarta-feira (31) será das 8h às 12h. O funcionamento presencial será retomado normalmente na sexta-feira (2).

Durante o feriado, os clientes continuam contando com atendimento 24 horas pela central 0800 091 0196, pela assistente virtual Clara no número (91) 3217-8200 e no WhatsApp e site da distribuidora.

31/12: 8h às 12h nas agências de atendimento e postos do E+ Reciclagem

1/1: fechados

2/1: retorno do atendimento

Shopping centers

Parque Shopping Belém – 31/12

Lojas e praça de alimentação: das 9h às 16h

Outback: das 11h às 16h

Cinema: conforme a programação

01/01/2026 (Ano Novo)

* Lojas: Fechadas

* Praça de alimentação: Abertura facultativa — 12h às 22h

* Outback: 12h às 23h

* Cinema: De acordo com a programação

Boulevard Shopping

31/12: lojas e praça de alimentação das 9h às 16h; restaurantes das 11h às 16h

1º/1: fechado; cinema conforme a programação

Shopping Bosque Grão-Pará

31/12: lojas e quiosques das 9h às 16h; restaurantes das 11h às 16h

1º/1: lojas fechadas; alimentação facultativa; cinema conforme a programação

2/1: praça de alimentação facultativa, das 12h às 22h; Outback até 23h

Shopping Castanheira

31/12: lojas, quiosques e praça de alimentação das 9h às 16h

1º/1: shopping fechado

Shopping Metrópole

30/12: horário normal

31/12: das 10h às 19h

1º/1: lojas fechadas; alimentação facultativa das 12h às 22h

2/1: horário normal

3/1: das 12h às 22h

Shopping Pátio Belém

29 e 30/12: das 10h às 22h

31/12: das 9h às 16h

1º/1: lojas fechadas; praça de alimentação (opcional) e cinema conforme a programação