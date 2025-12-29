Saiba o que abre e fecha na Grande Belém durante o Ano Novo
Com o Ano Novo, diversos órgãos estaduais, municipais e espaços públicos terão o funcionamento alterado entre os dias 31 de dezembro deste ano e 1º de janeiro de 2026
Com o Ano Novo, diversos órgãos estaduais, municipais e espaços públicos terão o funcionamento alterado entre os dias 31 de dezembro deste ano e 1º de janeiro de 2026. Além disso, espaços públicos e culturais da região, além de bancos, supermercados e comércio também irão contar com horários diferenciados. Confira a lista completa:
Comércio
De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), o comércio da capital está aberto no dia 31 de dezembro até às 16h. Já no dia 1º de janeiro de 2056, as lojas estarão fechadas.
Órgãos municipais
A Prefeitura de Belém informou que o dia 2 de janeiro de 2026, sexta-feira, será ponto facultativo no âmbito da administração pública direta e indireta do Município. A medida está prevista no Decreto 114.105/2025 – PMB e ocorre em razão do feriado nacional de 1º de janeiro, Dia da Confraternização Universal.
De acordo com o decreto, o ponto facultativo não se aplica aos serviços essenciais, que deverão manter o funcionamento normal para garantir atendimento à população.
Entre os serviços considerados essenciais de interesse público estão os relacionados às áreas de arrecadação, saúde pública, segurança e defesa social, mobilidade urbana, coleta de lixo, limpeza urbana, varrição e manejo de resíduos sólidos.
Também seguem com funcionamento garantido as atividades ligadas à assistência social e Conselho Tutelar, além de parques, museus, teatros, cemitérios e demais espaços de visitação turística, inclusive aqueles administrados por organizações sociais.
Os órgãos e entidades responsáveis por essas áreas deverão organizar escalas de trabalho e plantões, assegurando a continuidade dos atendimentos e o interesse público durante o período do ponto facultativo.
Supermercados
- Terça-feira (30/12) e quarta-feira (31/12): cada empresa define o horário de fechamento, que pode ser estendido.
- Quinta-feira (1º/1) – Feriado (Confraternização Universal): fechados.
- Sexta-feira (2/1): funcionamento normal.
Bancos
- Terça-feira (30/12): expediente normal para todas as operações bancárias.
- Quarta-feira (31/12): não haverá expediente bancário. As compensações bancárias não serão efetivadas.
- Quinta-feira (1º/1) – Feriado (Confraternização Universal): não haverá expediente bancário nem atendimento presencial. As compensações bancárias, incluindo TED, não serão efetivadas. O PIX funcionará normalmente.
Órgãos estaduais
Parque da Residência
- 31/12: das 9h às 17h
- 1º/1: fechado
Porto Futuro
- 31/12: das 6h às 15h
- 1º/1: das 16h às 22h (entrada até 21h30)
Armazém da Gastronomia (Complexo Porto Futuro)
- 31/12: das 10h às 15h
- 1º/1: fechado
Parque da Cidade
- 31/12: das 8h às 18h
- 1º/1: das 18h às 22h
Usinas da Paz
- 30 e 31/12: fechadas
- 1º/1: fechadas
- De 2 a 4/1: sem atividades internas (uso conforme demanda das áreas externas)
- A partir de 5/1: funcionamento normal
Estações Cidadania
- 31/12 e 1º/1: fechadas
- Terminais Hidroviários
- Belém: todos os dias, das 5h às 18h
- Icoaraci: todos os dias, das 5h às 18h
- Tamandaré: todos os dias, das 5h às 23h
Hospital da Mulher do Pará (HMPA)
- 31/12: atendimento normal para pacientes agendadas e pronto atendimento 24h
- 1º/1: pronto atendimento 24h
- 2/1: atendimento normal para pacientes agendadas e pronto atendimento 24h
Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT)
- Todos os dias: serviços assistenciais normais
- 2/1: áreas administrativas em escala especial
Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR)
- 31/12: funcionamento normal
- 1º/1: fechado
- 2/1: funcionamento normal
Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea)
- 31/12: funcionamento normal
- 1º/1: fechado
- 2/1: funcionamento normal
Polícia Civil do Pará (plantão 24h)
- São Brás,
- Comércio,
- Sacramenta,
- Marambaia,
- Icoaraci,
- Mosqueiro,
- Ananindeua,
- Cidade Nova,
- Marituba,
- Benevides
Órgãos municipais
Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha
- 29 e 30/12: das 8h às 12h
- 31/12 e 1º/1: fechada
Casa Museu Palacete Bolonha
- 31/12: até 12h
- 1º/1: fechado
- 6/1: retomada das atividades
Museu de Arte de Belém (Mabe)
- 30/12: das 9h às 16h
- 31/12 e 1º/1: fechado
Solar da Beira
- 31/12: até 12h
- 1º/1: fechado
Novo Mercado de São Brás
- 31/12: das 10h às 16h
- 1º/1: fechado
Bosque Rodrigues Alves
- 31/12 e 1º/1: fechado
- A partir de 2/1: das 8h às 16h
Saúde – Rede Municipal
Atendimentos ambulatoriais: de 31/12 a 2/1, consultas e serviços eletivos suspensos. Retorno em 3/1.
Urgência e emergência: funcionamento 24h todos os dias (UPAs, PSMs, Hospital Geral de Mosqueiro, UBSs com urgência, Samu e Ciatox).
Correios
- 30/12: funcionamento normal
- 31/12: até 14h
- 1º, 2 e 3/1: não haverá atendimento
Agências do INSS
- 31/12: funcionamento normal, exceto nas agências de São Sebastião da Boa Vista, Igarapé-Açu, Mãe do Rio, Baião, Barcarena, Acará, Concórdia, Ipixuna e Marapanim, com atendimento suspenso até 2/1
- 1º/1: fechadas
- 2/1: funcionamento normal, com exceção dos municípios citados
Agências e postos da Equatorial
Nas agências da Equatorial e postos do E+ Reciclagem, o expediente nesta quarta-feira (31) será das 8h às 12h. O funcionamento presencial será retomado normalmente na sexta-feira (2).
Durante o feriado, os clientes continuam contando com atendimento 24 horas pela central 0800 091 0196, pela assistente virtual Clara no número (91) 3217-8200 e no WhatsApp e site da distribuidora.
- 31/12: 8h às 12h nas agências de atendimento e postos do E+ Reciclagem
- 1/1: fechados
- 2/1: retorno do atendimento
Shopping centers
Parque Shopping Belém – 31/12
- Lojas e praça de alimentação: das 9h às 16h
- Outback: das 11h às 16h
- Cinema: conforme a programação
01/01/2026 (Ano Novo)
* Lojas: Fechadas
* Praça de alimentação: Abertura facultativa — 12h às 22h
* Outback: 12h às 23h
* Cinema: De acordo com a programação
Boulevard Shopping
- 31/12: lojas e praça de alimentação das 9h às 16h; restaurantes das 11h às 16h
- 1º/1: fechado; cinema conforme a programação
Shopping Bosque Grão-Pará
- 31/12: lojas e quiosques das 9h às 16h; restaurantes das 11h às 16h
- 1º/1: lojas fechadas; alimentação facultativa; cinema conforme a programação
- 2/1: praça de alimentação facultativa, das 12h às 22h; Outback até 23h
Shopping Castanheira
- 31/12: lojas, quiosques e praça de alimentação das 9h às 16h
- 1º/1: shopping fechado
Shopping Metrópole
- 30/12: horário normal
- 31/12: das 10h às 19h
- 1º/1: lojas fechadas; alimentação facultativa das 12h às 22h
- 2/1: horário normal
- 3/1: das 12h às 22h
Shopping Pátio Belém
- 29 e 30/12: das 10h às 22h
- 31/12: das 9h às 16h
- 1º/1: lojas fechadas; praça de alimentação (opcional) e cinema conforme a programação
