The Weeknd confirma três shows no Brasil em 2026 com participação de Anitta; veja detalhes

Turnê mundial "After Hours Til Dawn Stadium Tour" passará pelo Rio de Janeiro e São Paulo; ingressos começam a ser vendidos em setembro

Hannah Franco
fonte

The Weeknd volta ao Brasil em 2026 para três shows; ingressos à venda em setembro (Foto: Instagram @theweeknd)

O cantor canadense The Weeknd está de volta ao Brasil! A produtora Live Nation confirmou nesta quarta-feira (4/9) que o astro fará três apresentações em território nacional no primeiro semestre de 2026, como parte da sua turnê mundial After Hours Til Dawn Stadium Tour.

E a novidade é que Anitta estará novamente presente nos shows, repetindo a participação especial que marcou sua colaboração anterior com o artista, em setembro de 2024.

Datas e locais confirmados

As apresentações acontecem em duas cidades e em três datas:

Rio de Janeiro: 26 de abril de 2026 — Estádio Nilton Santos (Engenhão)

São Paulo: 30 de abril e 1º de maio de 2026 — Estádio MorumBIS

A turnê é baseada nos álbuns After Hours (2020) e Dawn FM (2022), que consolidaram The Weeknd como um dos maiores nomes da música global.

Ingressos: pré-venda e valores

A venda de ingressos será realizada exclusivamente pela plataforma Ticketmaster Brasil, sempre a partir das 12h (horário de Brasília), nas seguintes datas:

  • 8 de setembro: pré-venda exclusiva para clientes Santander Select e Private
  • 9 de setembro: pré-venda para todos os clientes Santander
  • 10 de setembro: venda geral para o público em geral

Confira abaixo os preços dos ingressos por cidade:

Rio de Janeiro

  • Cadeira Superior (Leste ou Oeste A/B): R$ 580 (R$ 290 meia)
  • Pista: R$ 750 (R$ 375 meia)
  • Cadeira Sul: R$ 810 (R$ 405 meia)
  • Cadeira Inferior (Leste ou Oeste): R$ 950 (R$ 475 meia)

São Paulo

  • Arquibancada: R$ 550 (R$ 275 meia)
  • Pista: R$ 750 (R$ 375 meia)
  • Cadeira Superior: R$ 910 (R$ 455 meia)
  • Cadeira Inferior: R$ 940 (R$ 470 meia)

Como parte da turnê de 2026, The Weeknd continuará sua parceria com a Global Citizen e o Fundo Humanitário XO, vinculado ao Programa Mundial de Alimentos da ONU. No Brasil, R$ 5 de cada meia-entrada e R$ 10 de cada ingresso inteiro serão destinados às duas organizações.

A turnê também oferecerá quatro tipos de pacotes VIP, com experiências que incluem acesso antecipado, lounges exclusivos, brindes personalizados, vouchers de bebidas e muito mais. Os valores variam entre R$ 2 mil e R$ 14 mil.

