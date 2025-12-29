Vai chover em Belém na virada do Ano Novo? Confira a previsão do Inmet

A virada do ano de 2025 para 2026 deverá ocorrer com condições de tempo estável e sem chuvas na maior parte do Pará. A previsão, divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), aponta que a Região Metropolitana de Belém e o litoral paraense terão pouca nebulosidade e tempo seco para as celebrações.

Grande Belém

Para a Região Metropolitana de Belém, incluindo Mosqueiro e Outeiro, o boletim meteorológico indica que o dia 31 de dezembro será de tempo bom. Embora haja possibilidade de chuvas fracas e passageiras pela manhã, a noite de Réveillon não deverá registrar precipitações, com céu parcialmente nublado.

O meteorologista José Raimundo Abreu de Sousa, do Inmet, reforça que a análise de imagens de satélite e modelos climáticos mostra um enfraquecimento dos sistemas meteorológicos.

"A passagem do ano novo na região metropolitana de Belém não terá chuvas. Vai predominar sol entre nuvens tanto no dia 31 quanto no dia 1º de janeiro", explicou.

Cenário no Nordeste do Pará para o Réveillon

A região Nordeste do Pará, que abrange municípios como Salinópolis, Bragança, Marudá, Algodoal e Ajuruteua, deverá apresentar céu parcialmente nublado e sol entre nuvens. Não há previsão de chuva para a virada do ano nessa área. Podem ocorrer chuvas fracas e isoladas apenas no período da manhã do dia 31, sem impactos significativos para as festividades.

VEJA MAIS

Para o dia 1º de janeiro de 2026, a tendência é de manutenção do tempo estável no Nordeste do Pará. O céu deverá permanecer com poucas nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas apenas no período da tarde, mas sem previsão de volumes significativos.

Previsão para o Sudeste e Sudoeste do estado

Nas regiões Sudeste e Sudoeste do Pará, a previsão do Inmet é diferente. Nessas áreas, o céu estará nublado a encoberto, com chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia 31 de dezembro e 1º de janeiro. No sul e oeste do estado, incluindo Santarém e Alter do Chão, pancadas rápidas de chuva podem ocorrer durante a tarde, mas sem registro na virada do ano.

O meteorologista Sidney Abreu, da Coordenação de Análise e Previsão do Tempo no Pará (Inmet/Coapre-PA), salienta que os "fenômenos meteorológicos estão enfraquecendo, permitindo que a virada do ano novo ocorra sem chuva na maior parte do Pará".

A expectativa é que as chuvas mais frequentes retornem apenas a partir do fim de semana seguinte, devido a efeitos convectivos. Este retorno de precipitações é esperado, especialmente no litoral e na Região Metropolitana de Belém.