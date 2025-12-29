Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Vai chover em Belém na virada do Ano Novo? Confira a previsão do Inmet

De acordo com o boletim meteorológico, no dia 31 de dezembro, na Região Metropolitana de Belém, que abrange áreas como Mosqueiro e Outeiro, o cenário é de sem previsão de chuva

Bruna Lima
fonte

A expectativa é de que as chuvas mais frequentes retornem apenas a partir do fim de semana seguinte. (Foto: Divulgação// Queima de fogos de artifício)

A virada do ano de 2025 para 2026 deverá ocorrer com condições de tempo estável e sem chuvas na maior parte do Pará. A previsão, divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), aponta que a Região Metropolitana de Belém e o litoral paraense terão pouca nebulosidade e tempo seco para as celebrações.

Grande Belém

Para a Região Metropolitana de Belém, incluindo Mosqueiro e Outeiro, o boletim meteorológico indica que o dia 31 de dezembro será de tempo bom. Embora haja possibilidade de chuvas fracas e passageiras pela manhã, a noite de Réveillon não deverá registrar precipitações, com céu parcialmente nublado.

O meteorologista José Raimundo Abreu de Sousa, do Inmet, reforça que a análise de imagens de satélite e modelos climáticos mostra um enfraquecimento dos sistemas meteorológicos.

"A passagem do ano novo na região metropolitana de Belém não terá chuvas. Vai predominar sol entre nuvens tanto no dia 31 quanto no dia 1º de janeiro", explicou.

Cenário no Nordeste do Pará para o Réveillon

A região Nordeste do Pará, que abrange municípios como Salinópolis, Bragança, Marudá, Algodoal e Ajuruteua, deverá apresentar céu parcialmente nublado e sol entre nuvens. Não há previsão de chuva para a virada do ano nessa área. Podem ocorrer chuvas fracas e isoladas apenas no período da manhã do dia 31, sem impactos significativos para as festividades.

VEJA MAIS

image Saiba o que abre e fecha na Grande Belém durante o Ano Novo
Com o Ano Novo, diversos órgãos estaduais, municipais e espaços públicos terão o funcionamento alterado entre os dias 31 de dezembro deste ano e 1º de janeiro de 2026

Para o dia 1º de janeiro de 2026, a tendência é de manutenção do tempo estável no Nordeste do Pará. O céu deverá permanecer com poucas nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas apenas no período da tarde, mas sem previsão de volumes significativos.

Previsão para o Sudeste e Sudoeste do estado

Nas regiões Sudeste e Sudoeste do Pará, a previsão do Inmet é diferente. Nessas áreas, o céu estará nublado a encoberto, com chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia 31 de dezembro e 1º de janeiro. No sul e oeste do estado, incluindo Santarém e Alter do Chão, pancadas rápidas de chuva podem ocorrer durante a tarde, mas sem registro na virada do ano.

O meteorologista Sidney Abreu, da Coordenação de Análise e Previsão do Tempo no Pará (Inmet/Coapre-PA), salienta que os "fenômenos meteorológicos estão enfraquecendo, permitindo que a virada do ano novo ocorra sem chuva na maior parte do Pará".

A expectativa é que as chuvas mais frequentes retornem apenas a partir do fim de semana seguinte, devido a efeitos convectivos. Este retorno de precipitações é esperado, especialmente no litoral e na Região Metropolitana de Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Saiba o que abre e fecha na Grande Belém durante o Ano Novo

Com o Ano Novo, diversos órgãos estaduais, municipais e espaços públicos terão o funcionamento alterado entre os dias 31 de dezembro deste ano e 1º de janeiro de 2026

29.12.25 17h52

PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover em Belém na virada do Ano Novo? Confira a previsão do Inmet

De acordo com o boletim meteorológico, no dia 31 de dezembro, na Região Metropolitana de Belém, que abrange áreas como Mosqueiro e Outeiro, o cenário é de sem previsão de chuva

29.12.25 18h09

LUTO

Morre Dona Coló, ícone das ervas do Ver-o-Peso, nesta terça-feira, em Belém

A informação sobre a morte foi confirmada pela filha dela à reportagem

30.12.25 17h42

MUNICÍPIO

Prefeitura de Belém decreta ponto facultativo no dia 2 de janeiro de 2026

Decreto estabelece ponto facultativo em 2 de janeiro de 2026 em Belém, mas garante a continuidade dos serviços essenciais para atendimento à população

29.12.25 15h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda