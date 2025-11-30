VÍDEO: Casal paraense realiza apresentação especial no Domingão com o Huck

O casal João Rodrigues, de 40 anos, e Nanci Rodrigues, de 69, conhecido pelas participações frequentes em festas de Belém com looks combinados e coreografias marcadas pelo tradicional “caqueado”, participou do programa "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (30). Eles fizeram uma apresentação especial ao som de “Seu João e Dona Nanci”, música composta por Félix Robatto em homenagem aos dois.

Durante o programa, os representantes do Pará exibiram uma coreografia sincronizada, característica das apresentações que os tornaram populares na cena cultural da capital. O casal se conheceu na Casa da Seresta, no bairro do Umarizal, ponto tradicional para quem busca música ao vivo e dança. O espaço também marcou o primeiro contato com Robatto.

A partir desse encontro, o casal passou a acompanhar de forma constante os shows do músico, tornando-se presenças recorrentes, especialmente nas apresentações das noites de quinta-feira no Espaço Cultural Apoena.