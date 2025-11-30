Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Casal paraense realiza apresentação especial no Domingão com o Huck

João e Nanci levam tradicional 'caqueado' ao palco do programa

Amanda Martins
fonte

Seu João e Dona Nanci, Casal popular na cena boêmia de Belém dança (TV Globo)

O casal João Rodrigues, de 40 anos, e Nanci Rodrigues, de 69, conhecido pelas participações frequentes em festas de Belém com looks combinados e coreografias marcadas pelo tradicional “caqueado”, participou do programa "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (30). Eles fizeram uma apresentação especial ao som de “Seu João e Dona Nanci”, música composta por Félix Robatto em homenagem aos dois.

VEJA MAIS

image Félix Robatto lança clipe dedicado a casal que celebra a tradição da dança a dois
“Seu João e Dona Nanci”, faixa do álbum “Carimbó Power Cord”, será exibido nesta quinta-feira (23), no Espaço Cultural Apoena, antes de ser liberado no YouTube

image Lambateria e Lia Sophia no The Town: espetáculo celebrou a cultura amazônica
A apresentação foi uma prova de que a cultura do Norte do Brasil está viva, pulsante e tem espaço nos grandes festivais nacionais

image Raspou a cabeça ou a barba? Veja como ficou Félix Robatto após passar no vestibular da UEPA
Artista paraense tem como marca visual sua imensa barba

Durante o programa, os representantes do Pará exibiram uma coreografia sincronizada, característica das apresentações que os tornaram populares na cena cultural da capital. O casal se conheceu na Casa da Seresta, no bairro do Umarizal, ponto tradicional para quem busca música ao vivo e dança. O espaço também marcou o primeiro contato com Robatto.

A partir desse encontro, o casal passou a acompanhar de forma constante os shows do músico, tornando-se presenças recorrentes, especialmente nas apresentações das noites de quinta-feira no Espaço Cultural Apoena.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

Casal paraense realiza apresentação especial no Domingão com o Huck

Domingão com Huck
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROJETO

Calcinha Preta desembarca em Belém na semana de gravação do DVD

Grupo irá gravar seu segundo audiovisual na capital paraense

01.12.25 9h32

MÚSICA

Gravado na Ilha do Combu, clipe ‘Sou Preto’ marca nova fase do artista paraense Diego Xavier

Produção tem participação de grupos parafolclóricos e destaca ancestralidade e identidade preta

01.12.25 8h00

LAMENTÁVEL

Cantor desabafa após cachorro sofrer infarto durante fogos na final da Libertadores

Publicações nas redes sociais relembram convivência com o pet Ozzy

30.11.25 19h04

CULTURA

VÍDEO: Casal paraense realiza apresentação especial no Domingão com o Huck

João e Nanci levam tradicional 'caqueado' ao palco do programa

30.11.25 18h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

'Dança dos Famosos': veja quem foi eliminado, classificação e notas deste domingo

23.11.25 22h22

NA EXPECTATIVA

Silvero Pereira celebra semifinal da Dança dos Famosos com Thais Sousa: 'Açaí mais seriguela'

Dupla enfrenta Wanessa Camargo, David Junior e Manu Bahtudão na semifinal de domingo (30)

27.11.25 9h49

AMOR À PRIMEIRA VISTA?

Virginia Fonseca explica por que se apaixonou por Vini Jr: ‘Ele é gente boa’

Influenciadora contou que ela e o atacante conversaram por um mês antes do primeiro beijo, oficializando a relação em outubro de 2025

30.11.25 17h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda