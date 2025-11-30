Capa Jornal Amazônia
Ex-chacrete morre após ser atacada por pitbull do filho no Rio de Janeiro

O caso foi registrado na 118º DP (Araruama) após a morte de Lia Hollywood.

Lia Hollywood ficou conhecida como assistente de palco no Programa do Chacrinha nas décadas de 1970 e 1980. (Reprodução)

A ex-chacrete Neulizete de Souza Ferraz, conhecida como Lia Hollywood morreu aos 66 anos, após passar mais de um mês internada em Araruama, no Rio de Janeiro. O falecimento ocorreu na quinta-feira, 28. O corpo de Lia será velado e sepultado neste domingo, 30. A cerimônia ocorrerá no Cemitério Jardim Park da Saudade, em São Pedro da Aldeia. A família não informou se será aberto ao público ou restrito a familiares e amigos.

Liz foi internada em 23 de outubro após ser atacada pelo pitbull do próprio filho. Ela sofreu graves ferimentos e teve um dos braços amputados. Ela ficou mais de um mês hospitalizada. A informação foi confirmada a Splash pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

A ex-chacrete sofreu duas paradas cardiorrespiratórias no dia da sua morte. Ela não resistiu e o óbito foi confirmado.

O caso foi registrado na 118º DP (Araruama). Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão sob responsabilidade da 125º DP (São Pedro da Aldeia).

Lia ficou conhecida como assistente de palco no Programa do Chacrinha. Ela foi chacrete nas décadas de 1970 e 1980 e dividiu o palco com nomes com Rita Cadillac.

 

 

