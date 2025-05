Aparelhagem Crocodilo participará da Virada Cultural de São Paulo

A aparelhagem paraense Crocodilo será uma das atrações da Virada Cultural 2025, em São Paulo. O tradicional equipamento de som do tecnobrega se apresenta pela primeira vez no evento, no dia 25 de maio, no palco montado no Vale do Anhangabaú, no Centro da capital paulista.

O Crocodilo participará da programação fazendo intervenções musicais nos intervalos dos shows de nomes da música brasileira, como João Gomes, Liniker, Olodum, entre outros. A Virada Cultural deste ano celebra 20 anos de existência com o tema “20 anos em 24 horas” e acontece nos dias 24 e 25 de maio.

A edição 2025 terá uma programação diversa espalhada por 21 palcos na cidade, sendo 16 em bairros periféricos e cinco na região central. O orçamento previsto para o evento é de R$ 54 milhões, valor semelhante ao de 2024, mas a expectativa é que haja uma suplementação da Secretaria Municipal de Cultura, alcançando os R$ 59,8 milhões aplicados no ano passado.

Com expectativa de público estimada em 4,7 milhões de pessoas — acima dos 4 milhões registrados na última edição —, a Virada tem como propósito a descentralização cultural e a valorização da diversidade artística do país.