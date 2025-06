Conheça dez novelas turcas com dramas de época

As novelas turcas podem ser ótimas oportunidades para conhecer novos lugares e tempos. Por conta disso, separamos um listão com 10 indicações de novelas turcas de época. A história da Turquia é repleta de acontecimentos, desde antes do surgimento do país, enquanto Império Otomano, até os dias atuais.

Dentre as indicações está a série "El Turco", estrelada por Can Yaman, um dos artistas turcos mais famosos do momento. Baseada numa lenda italiana, a série retrata a vida de um soldado turco que é ferido em combate e se refugia numa cidade estrangeira. Lá, ele conhece uma mulher. Enquanto o amor é desenvolvido pelos dois, eles vão lutar pelos direitos das pessoas do local.

A direção é por conta de Uluç Bayraktar, enquanto o roteiro é assinado por Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim e Orhan Yeniaras.

Vale lembrar que "época" não é apenas referente a algum tempo específico, mas as diferentes épocas da história. Por conta disso, algumas os enredos das histórias envolvem séculos diferentes.

Confira 10 novelas turcas de época

1. Novela turca "Século Magnífico" ("Muhteşem Yüzyıl"/"Magnificent Century")

Sinopse: A história retrata a vida do sultão Suleiman (Halit Ergenç), o Magnífico, e da sua esposa Roxelana (Meryem Uzerli e Vahide Perçin), que era uma jovem escravizada que se tornou sultana. Ele vive até o ano de 1566, na "Batalha de Szigetvár". Enquanto vivo, o harém dele é repleto de intrigas, rivalidades e lutas por poder. Suleman expande o Império Otomano e Roxelana consegue conquistar ainda mais influência dentro da corte, se mostrando uma mulher inteligência e articulada.

Elenco: Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Perçin, Nebahat Çehre, Okan Yalabık e Burak Özçivit.

Número de episódios: 310

Onde assistir: YouTube

2. Novela turca "Aziz"

A novela turca "Aziz" está disponível no YouTube (Divulgação)

Sinopse: Um jovem herdeiro de uma família dona de uma empresa de tapetes vê sua vida mudar quando ele mata o delegado da cidade. Por conta disso, ele precisa fugir, deixando sua cidade natal para trás. Mais do que isso, ele deixa seu grande amor no passado. Tempos depois, ele volta, apesar de as pessoas acharem que ele tinha morrido. Além disso, a ocupação estrangeira está ainda pior.

Elenco: Murat Yıldırım, Damla Sönmez e Simay Barlas

Número de episódios: 28

Onde assistir: YouTube

3. Novela turca "Destan"

A novela turca "Destan" está disponível no YouTube (Reprodução / aTV)

Sinopse: A história se passa no século 8, enquanto as tramas de conquista no território turco eram presentes. Enquanto alguns grupos lutavam por liberdade, outros desejavam que a ordem social se mantivesse. Com reviravoltas entre alianças e traições, a novela retrata uma família que descobriu estar sendo traída, mas fará de tudo para se manter no poder.

Elenco: Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut e Teoman Kumbaracıbaşı

Número de episódios: 28

Onde assistir: YouTube

4. Novela turca "Mehmetçik Kut'ül-Amare"

A novela turca "Mehmetçik Kut'ül-Amare" está disponível no YouTube (Divulgação)

Sinopse: A história se passa durante o Estado Otomano e aborda a vida de Mehmet e seus amigos durante a Primeira Guerra Mundial. Tudo o que eles queriam era que a sua pátria fosse restaurada, enquanto lutam com amor no coração. Por conta disso, eles tentam ser escolhidos para o lugar em que os melhores soldados são selecionados.

Elenco: Özgü Kaya, Eva Dedova, Semih Ertürk, Uğur Karabulut e Kaan Taşaner

Número de episódios: 33

Onde assistir: YouTube

5. Novela turca "Terra Amarga" ("Bitter Lands")

Sinopse: Yilmaz (Ugur Günes) e Züleyha (Hilal Altınbilek) formam um casal apaixonado na Turquia de 1970 e o desejo deles é poderem viver em paz e construir uma família no local onde moram Por conta do irmão ter "entregue" ela como pagamento de uma dívida, que começou uma confusão, os dois vão precisar fugir e começar uma nova vida bem longe de casa. No novo local, eles vão ter que enfrentar muitos problemas e até mentir dizendo que são irmãos para não serem pegos. Yilmaz chega a ser preso e Züleyha precisa esconder o seu verdadeiro amor.

Elenco: Ugur Günes, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Vahide Perçin e İbrahim Çelikkol

Número de episódios: 113

Onde assistir: Globoplay

6. Novela turca "O Grande Guerreiro Otomano" ("Diriliş: Ertuğrul")

Sinopse: A novela turca se passa no período de luta entre várias tribos turcas e os mongóis. A tribo retratada é a Kayi, cujo líder tem quatro filhos. Um deles é sequestrado pelos mongóis e isso altera a dinâmica da comunidade. Apesar dos rumores darem conta de que ele está morto, sua mãe ainda acredita na sua sobrevivência.

Elenco: Engin Altan Düzyatan, Serdar Gökhan, Hülya Korel Darcan, Kaan Taşaner e Esra Bilgiç Töre

Número de episódios: 448

Onde assistir: YouTube

7. Novela turca "A Filha do Embaixador" ("Sefirin Kızı")

Sinopse: Sancar (Engin Akyürek) e Nare (Neslihan Atagül) vivem um amor desde a infância. Até quando aparentava não passar de um amor passageiro, não havia problema no relacionamento deles. Os dois não sabiam o que o futuro esperava para a história do casal. Na tentativa de viver um amor tranquilo, eles resolvem fugir. Quando Sancar e Nare estavam prestes a casar, ela some sem deixar vestígios. Sem saber o que aconteceu, Sancar fica desesperado achando que foi abandonado pela amada. Mas, na verdade, tudo foi um plano orquestrado pelo pai de Nare, que mandou sequestrar a filha para que os dois não ficassem juntos. Ao longo do tempo, ele nutre um ressentimento por Nare sem saber o que realmente aconteceu. Tempos depois, o destino quis que eles se reencontrassem, mas, agora, Sancar está quase para se casar com outra pessoa.

Elenco: Neslihan Atagül e Engin Akyürek.

Número de episódios: 180

Onde assistir: YouTube e Cplay.Live

8. Novela turca "El Turco"

Sinopse: Ainda no século XVI nasce uma lenda sobre um soldado O nome dele é Balaban Aga, em que ele vive um amor com a misteriosa Glória. Juntos, eles vão lutar pelos direitos do povoado de Moena na batalha épica contra os italianos do palácio de Trento.

Elenco: Can Yaman, Greta Ferro, Will Kemp, David Nykl e Slavko Sobin

Número de episódios: 6

Onde assistir: Globoplay

9. Novela turca "Três Irmãs" ("Üç Kız Kardeş"/"Three Sisters")

Sinopse: Três irmãs são criadas como num conto de fadas. Só que com o passar do tempo e a chegada da vida adulta, elas vão ter que encarar a realidade num lugar marcado por mistérios. Ao longo da história, elas vão descobrir o peso de tomar decisões e como elas impactam não só o presente, como o restante da trajetória.

Elenco: Reha Özcan, İclal Aydin, Berker Güven, Özgü Kaya e Almila Ada

Número de episódios: 84

Onde assistir: YouTube e Cplay.Live

10. Novela turca "Meia-Noite no Hotel Pera Palace"

Sinopse: Uma jornalista precisa fazer uma matéria sobre o Hotel Pera Palace. Por conta disso, ela tentará entrevistar o gerente. Enquanto isso, ela acaba achando um quarto que, na verdade, é um portal para o ano de 1919. Lá, ela vai ser envolvida numa trama política da época, envolvendo o próprio gerente e um dos fundadores da Turquia moderna.

Elenco: Hazal Kaya, Tansu Biçer e Selahattin Paşalı

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)