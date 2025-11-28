Ivete Sangalo e Daniel Cady viveram em casas diferentes antes do divórcio; veja detalhes

Ivete Sangalo e Daniel Cady enfrentaram um período conturbado antes de oficializarem a separação, anunciada na quinta-feira (27/11) por meio de um comunicado nas redes sociais. Apesar do tom discreto adotado pelo ex-casal, novas informações indicam que a crise já vinha sendo enfrentada há alguns anos.

Segundo apuração divulgada pelo portal LeoDias, Ivete e Daniel chegaram a morar em casas diferentes durante a pandemia de Covid-19, em 2020. Na época, fãs perceberam que a cantora apareceu em algumas lives sem a aliança, o que levantou especulações sobre o estado do relacionamento.

Ainda de acordo com o site, Ivete teria passado uma temporada na casa da irmã, Cynthia Sangalo, enquanto Cady permaneceu na residência de veraneio da família, na Praia do Forte.

Meses mais tarde, Ivete admitiu publicamente que o isolamento mexeu com a dinâmica da casa. Para a artista, o excesso de convivência e a mudança brusca na rotina trouxeram desafios para o casamento, que já completava mais de uma década.

A separação também reacendeu debates nas redes sociais sobre um discurso feito pela cantora durante um show da turnê Clareou, no Rio de Janeiro, no último dia 22. Após cantar Eu Mereço Ser Feliz, Ivete fez uma pausa para refletir sobre fases difíceis da vida.

"Eu mereço ser feliz. Todos nós merecemos, né? Às vezes, a gente pega só um momento da vida da gente e acha que ali a gente vai estagnar por alguma razão… A gente está triste para c..., a gente vai estagnando ali numa situação, mas sempre, minha gente, vai haver uma saída para a gente. Sempre vai haver", disse. A fala, feita antes do anúncio do divórcio, passou a ser interpretada por fãs como um indício do momento delicado que ela vivia.

Ivete Sangalo e Daniel Cady ficaram juntos por 17 anos e são pais de três filhos: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Helena e Marina, de 7. No comunicado publicado nas redes sociais, o casal informou que o processo de separação está sendo conduzido “com diálogo, cuidado e profundo respeito”, e pediu privacidade para preservar a família.

Confira:

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito.

Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento. pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos."