Após Carnaval em Belém, Samuel de Assis declara amor pela cidade: ‘Quero voltar sempre’
O ator assistiu ao desfile das escolas de samba do Grupo Especial, nos dias 26 e 27 de fevereiro, no camarote MilTons, promovido por Milton Cunha
O ator Samuel de Assis esteve em Belém do Pará e assistiu ao desfile das escolas de samba do Grupo Especial, nos dias 26 e 27 de fevereiro. Após o Carnaval, Samuel publicou uma série de fotos e declarou amor à cidade. O ator disse que deseja retornar à capital paraense.
“Sabe aquelas viagens que aparecem do nada, fazem a gente mudar a rota e do nada te alegram mais do que o esperado?! Foi essa!!!! Pro Carnaval de Belém”, iniciou Samuel. Ele falou, em post no Instagram, que ficou feliz e emocionado em viver o festejo na cidade: “Belém tá de parabéns e eu quero voltar sempre!”
Samuel também agradeceu ao carnavalesco paraense Milton Cunha, responsável pelo camarote MilTons, pela recepção. “Como eu amo Belém, meu Deus!!! Como eu amo”, escreveu o ator. Além de imagens na Aldeia Amazônica, ele compartilhou registros na Estação das Docas e em frente ao Theatro da Paz.
