Juju Ferrari vende leite materno após receber proposta de R$ 10 mil

A influenciadora Juju Ferrari, de 37 anos, decidiu comercializar o próprio leite materno após receber uma proposta de R$ 10 mil. Um mês após dar à luz, a mãe de cinco crianças criou uma plataforma para a venda de produtos considerados inusitados, incluindo o leite materno.

A iniciativa de criar a plataforma surgiu após Juju Ferrari já ter recebido pedidos para comercializar outros itens, como água de banho, objetos pessoais e roupas usadas. A fase de amamentação aumentou o interesse do público e motivou a decisão de venda do leite materno.

A influenciadora relatou ter estranhado a primeira mensagem de oferta. No entanto, ela mudou de percepção ao receber propostas semelhantes, que incluíam termos de pagamento e negociação, indicando uma procura real.

Organização da plataforma

Diante da demanda, a influenciadora identificou uma oportunidade de negócio. Ela desenvolveu a plataforma com o objetivo de organizar a comercialização de itens exóticos de forma estruturada e com regras objetivas. Juju mencionou que a iniciativa visa formalizar um mercado que já existia informalmente.

Propósito além do lucro

Inicialmente, Juju negou a proposta, mas agora aceita as ofertas pela comercialização do leite materno. A influenciadora afirmou que o propósito da venda vai além do lucro financeiro, tendo como um dos objetivos analisar o comportamento humano.

Polêmica anterior

A influenciadora já havia se envolvido em uma polêmica anterior sobre o uso do leite materno para skincare. Juju Ferrari explicou que o acontecimento foi natural e espontâneo, surgindo após ela ver na internet a aplicação do leite materno em cuidados com a pele. Ela decidiu testar a prática por acreditar que fazia sentido.

