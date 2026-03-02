Capa Jornal Amazônia
Após realizar show com olho roxo, Ivete Sangalo passa por cirurgia de 7 horas

A artista revelou que o acidente pode ter sido motivado por uma desidratação que a fez desmaiar no banheiro de casa

Victoria Rodrigues
fonte

A cantora tranquilizou os fãs dizendo que agora passa bem. (Foto: Reprodução/ Instagram | @ivetesangalo)

Nos últimos dias, a cantora Ivete Sangalo causou preocupação em seus fãs ao mostrar o olho esquerdo roxo, que, segundo ela, ganhou essa coloração devido a um desmaio com queda que ela teve no banheiro de casa. Embora estivesse com uma fratura no rosto, a artista decidiu cumprir agenda em um show no Ginásio Ibirapuera de São Paulo e, apenas no último domingo (1º), passou por uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês.

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin do portal Metrópoles, o procedimento cirúrgico, que foi conduzido por um especialista com atuação em cirurgia geral e plástica, buscou corrigir uma fratura na região do maxilar. A operação iniciou às 7h e terminou às 14h em uma cirurgia que aconteceu conforme o esperado pelos médicos da equipe e sem maiores intercorrências.

Como ocorreu a queda de Ivete Sangalo?

Após desmaiar no banheiro de sua residência, Ivete Sangalo contou aos fãs que estava bem, mas que resolveu ir a um hospital de Salvador para verificar se estava tudo certo com o rosto, onde declarou ter sido bem cuidada e assistida. Em um reels publicado nas mídias sociais, a artista disse que provavelmente o acidente teria sido motivado por uma predisposição à síndrome vasovagal, que foi agravada por uma desidratação.

"A gente tem um nervo vago que chama, que fica aqui atrás da cabeça, e que tem um vasovagal, que são esses desmaios, né? E, no meu caso, por conta da desidratação que eu tive, em função da superdiarreia. [...] Mas que tem essa coisa do vasovagal, que eu tenho essa predisposição", explicou Ivete Sangalo em um vídeo publicado em seu perfil público do Instagram.

Em nota oficial divulgada pela assessoria da cantora, foi informado que mais atualizações sobre o estado de saúde de Ivete Sangalo serão divulgadas em um momento considerado oportuno. Além disso, a equipe de comunicação da artista ainda não anunciou se os shows do projeto "Ivete Clareou", que está com data de estreia para o dia 4 de abril de 2026, permanecem com as datas ou serão adiados.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

