Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Síncope vasovagal: Saiba o que é a condição que levou Ivete Sangalo a desmaiar

A síncope vasovagal é considerada a causa mais comum de desmaios e deve ter atenção redobrada

Gabrielle Borges
fonte

O quadro ocorre quando há uma queda súbita da pressão arterial e da frequência cardíaca (Reprodução: Freepik)

A cantora Ivete Sangalo, de 53 anos, foi internada em Salvador após sofrer um desmaio na madrugada da última quarta-feira (25). A artista relatou ter passado mal em casa, onde acabou caindo e se machucando.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ela apareceu com cortes e hematomas no rosto e tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde. Segundo informações, o episódio foi provocado por uma síncope vasovagal associada a um quadro de desidratação intensa. Saiba o que é essa condição a seguir.

O que é síncope vasovagal e por que causa desmaio?

A síncope vasovagal é considerada a causa mais comum de desmaios. O quadro ocorre quando há uma queda súbita da pressão arterial e da frequência cardíaca, reduzindo temporariamente o fluxo de sangue que chega ao cérebro. Como resultado, a pessoa perde a consciência por alguns segundos.

De acordo com especialistas em cardiologia, diferentemente dos desmaios provocados por arritmias ou problemas estruturais no coração, a síncope vasovagal está relacionada a um reflexo do sistema nervoso autônomo, responsável por regular funções involuntárias do organismo, como os batimentos cardíacos e o calibre dos vasos sanguíneos.

Na síncope vasovagal há uma ativação súbita e exagerada do parassimpático, levando à desaceleração dos batimentos e à dilatação dos vasos, o que provoca a queda da pressão.

VEJA MAIS

image Hipertensão: veja dicas para prevenir e controlar a pressão arterial
Cuidar da pressão arterial é fundamental para a manutenção da saúde, do bem-estar, assim como desenvolver qualquer atividade no dia a dia


image Aprenda a receita do chá que ajuda a diminuir a glicose no sangue e equilibrar a pressão arterial
A planta é originária do Brasil e facilmente encontrada em diversos terrenos


image Especialista explica por que '12x8' passou a ser considerada pressão alta
“Essa mudança pode ser boa, porque ajuda a identificar pessoas com risco de ter hipertensão mais cedo”, diz cardiologista Antonio Monteiro

Quais são os riscos?

Apesar de, na maioria das vezes, não representar risco grave à saúde, o desmaio pode resultar em quedas e traumas. Foi o que ocorreu com Ivete Sangalo, que sofreu ferimentos no rosto ao perder a consciência. Especialistas alertam que episódios recorrentes, desmaios sem causa aparente ou acompanhados de dor no peito e palpitações devem ser avaliados por um médico. 

Sinais de alerta antes do desmaio

Na maioria dos casos, a síncope vasovagal apresenta sintomas prévios, conhecidos como pródromos. Entre os mais comuns estão:

  • Visão turva;
  • Zumbido nos ouvidos;
  • Palidez súbita;
  • Sudorese fria;
  • Sensação de calor;
  • Náusea e tontura.

Pode acontecer mesmo em pessoas saudáveis?

A síncope vasovagal não está necessariamente associada a doenças cardíacas. Qualquer pessoa pode apresentar o episódio, especialmente em situações que sobrecarregam o organismo. Entre os principais gatilhos estão:

  • Desidratação;
  • Vômitos ou diarreia intensa;
  • Calor excessivo;
  • Jejum prolongado;
  • Estresse emocional;
  • Mudanças bruscas de postura.

Qual é o tratamento?

Não há um medicamento específico que previna a síncope vasovagal. O tratamento é principalmente preventivo e comportamental, com foco na identificação e na evitação dos gatilhos. Especialistas destacam medidas simples que podem reduzir os episódios:

  • Manter-se sempre bem hidratado;
  • Fracionar refeições para evitar grande distensão abdominal;
  • Levantar-se devagar;
  • Evitar longos períodos em pé parado;
  • Reconhecer rapidamente os sinais de alerta antes do desmaio.

Com atenção a esses cuidados, é possível controlar os episódios e reduzir os riscos de quedas e ferimentos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

saúde

Variedades

síndrome vasovagal

Ivete Sangalo
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda