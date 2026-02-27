Síncope vasovagal: Saiba o que é a condição que levou Ivete Sangalo a desmaiar

A cantora Ivete Sangalo, de 53 anos, foi internada em Salvador após sofrer um desmaio na madrugada da última quarta-feira (25). A artista relatou ter passado mal em casa, onde acabou caindo e se machucando.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ela apareceu com cortes e hematomas no rosto e tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde. Segundo informações, o episódio foi provocado por uma síncope vasovagal associada a um quadro de desidratação intensa. Saiba o que é essa condição a seguir.

O que é síncope vasovagal e por que causa desmaio?

A síncope vasovagal é considerada a causa mais comum de desmaios. O quadro ocorre quando há uma queda súbita da pressão arterial e da frequência cardíaca, reduzindo temporariamente o fluxo de sangue que chega ao cérebro. Como resultado, a pessoa perde a consciência por alguns segundos.

De acordo com especialistas em cardiologia, diferentemente dos desmaios provocados por arritmias ou problemas estruturais no coração, a síncope vasovagal está relacionada a um reflexo do sistema nervoso autônomo, responsável por regular funções involuntárias do organismo, como os batimentos cardíacos e o calibre dos vasos sanguíneos.

Na síncope vasovagal há uma ativação súbita e exagerada do parassimpático, levando à desaceleração dos batimentos e à dilatação dos vasos, o que provoca a queda da pressão.

Quais são os riscos?

Apesar de, na maioria das vezes, não representar risco grave à saúde, o desmaio pode resultar em quedas e traumas. Foi o que ocorreu com Ivete Sangalo, que sofreu ferimentos no rosto ao perder a consciência. Especialistas alertam que episódios recorrentes, desmaios sem causa aparente ou acompanhados de dor no peito e palpitações devem ser avaliados por um médico.

Sinais de alerta antes do desmaio

Na maioria dos casos, a síncope vasovagal apresenta sintomas prévios, conhecidos como pródromos. Entre os mais comuns estão:

Visão turva;

Zumbido nos ouvidos;

Palidez súbita;

Sudorese fria;

Sensação de calor;

Náusea e tontura.

Pode acontecer mesmo em pessoas saudáveis?

A síncope vasovagal não está necessariamente associada a doenças cardíacas. Qualquer pessoa pode apresentar o episódio, especialmente em situações que sobrecarregam o organismo. Entre os principais gatilhos estão:

Desidratação;

Vômitos ou diarreia intensa;

Calor excessivo;

Jejum prolongado;

Estresse emocional;

Mudanças bruscas de postura.

Qual é o tratamento?

Não há um medicamento específico que previna a síncope vasovagal. O tratamento é principalmente preventivo e comportamental, com foco na identificação e na evitação dos gatilhos. Especialistas destacam medidas simples que podem reduzir os episódios:

Manter-se sempre bem hidratado;

Fracionar refeições para evitar grande distensão abdominal;

Levantar-se devagar;

Evitar longos períodos em pé parado;

Reconhecer rapidamente os sinais de alerta antes do desmaio.

Com atenção a esses cuidados, é possível controlar os episódios e reduzir os riscos de quedas e ferimentos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)