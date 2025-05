Aprenda a receita do chá que ajuda a diminuir a glicose no sangue e equilibrar a pressão arterial

A carqueja (Baccharis trimera) é considerada uma planta medicinal. O seu chá pode ser um bom remédio caseiro para quem quer diminuir os níveis de glicose no sangue, assim como digerir gordura e equilibrar a pressão arterial. A sua receita é simples e fácil de fazer.

A planta é originária do Brasil. Ela é comumente utilizada em forma de chá. Apesar dos seus vários benefícios, é preciso cautela na hora de consumi-lo, já que se trata de um poderoso diurético. É importante não deixar de tomar a medicação específica para os problemas de saúde.

VEJA MAIS

Quais os benefícios do chá de carqueja?

O nutricionista do Hospital Albert Sabin, Gabriel Moliterne, destacou as vantagens de tomar o chá da carqueja. "Ela contém compostos que ajudam a combater inflamações e protegem o corpo contra os danos causados pelos radicais livres. Além disso, o efeito diurético promove a eliminação de líquidos, sendo útil no combate ao inchaço e da retenção", contou o especialista em entrevista ao Metrópoles.

Há casos em que o chá ajudou, também, quando uma pessoa apresentava um estado de ansiedade e depressão, além de melhorar a qualidade do sono. Outros benefícios estão diretamente ligados aos compostos antioxidantes e anti-inflamatórios. Assim, ela ajuda a diminuir a oxidação das células. O fígado também é contemplado, pois ela estimula a eliminação de toxinas do sangue.

Especialistas apontam que a planta também estimula a produção de enzimas digestivas, o que melhora todo o sistema gástrico.

Receita do chá de carqueja

Ingredientes do chá de carqueja

2 colheres de sopa de haste de carqueja;

1 litro de água fervente

Modo de preparo do chá de carqueja

Numa panela com tampa, ferva a água;

Depois que ela ferver, coloque as hastes da carqueja na panela e deixe repousar por 10 minutos;

Após o repouso, misture para ficar uniforme;

Coe o líquido e está pronto para o consumo.

A recomendação é tomar até três xícaras do chá de carqueja.

É importante procurar um médico especialista para tratar os problemas de saúde e comunicar sobre o chá, já que ele não substitui a medicação e pode fazer mal para pessoas com pressão baixa, gestantes, lactantes e com doenças hepáticas graves. Além disso, ele deve ser evitado por pessoas que estão em tratamento com antidepressivos ou ansiolíticos

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)