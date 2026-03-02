Capa Jornal Amazônia
Cadu Libonati vive entre os dilemas de 'Túlio' na TV e a vulnerabilidade do podcast 'Salvando Cadu'

Ator abre o jogo sobre o processo criativo no universo de "Êta Mundo Melhor!" e a expectativa para o lançamento da nova temporada de seu projeto autoral 

Bruna Dias Merabet
fonte

Em ascensão, Cadu Libonati concilia o papel de galã com a gestão de seu próprio podcast (Victor Pollack)

Cadu Libonati é um dos galãs da novela "Êta Mundo Melhor!". Ele entrou na trama no meio do caminho, mas logo ganhou destaque e conquistou o público da novela das seis. Interpretando Túlio, ele fez parte de um triângulo amoroso que envolve Estela (Larissa Manoela). O imbróglio chegou ao fim nos últimos dias.

Em "Êta Mundo Melhor!", Túlio começou a trama em uma situação muito dramática, sendo abandonado no altar; logo depois, transitou pelo luto do abandono para a redescoberta do amor com Estela.

image Estela ( Larissa Manoela ) e Túlio ( Cadu Libonati ). (Globo/ Fábio Rocha)

“O luto é um ‘trajeto’, é algo existencial em sua essência. Então, para mim, foi muito sobre focar no trauma, no momento, e pensar no tempo passado. Porque a vida continua e o trauma (por mais que mantido) se transforma. Eu escutava muito Dorival Caymmi para sempre utilizar o mar como algo que transforma e, de certa forma, a Estela foi para Túlio o mar do pescador que tanto te tira quanto te traz!”, explica.

A obra começou a ser escrita por Walcyr Carrasco, mas logo em seguida Mauro Wilson assumiu. Mesmo que o autor tenha participado apenas dos 30 capítulos, ele deixou suas características na trama. Carrasco é um fenômeno de audiência na TV Globo, com um estilo popular, ritmo ágil e uma mistura de drama intenso com núcleos cômicos exagerados. Para um ator, estar em uma novela dele marca a sua vida profissional.

“Eu sou apaixonado pelo universo ‘walcyrniano’ em novelas! O Túlio se encontra no lúdico toda vez que é tocado pelo amor. Tentei buscar no olhar, nos pequenos gestos, esse traço lúdico da narrativa, quase teatral! Eu amo”, pontua o ator.

A versatilidade do ator em projetos distintos transita entre papéis complexos no audiovisual, palcos de musicais e estúdios de podcast. Libonati traz essa característica de multiartista de casa: ele é neto da atriz Irene Ravache. Os dois tiveram a chance de contracenar juntos na novela "Espelho da Vida", em 2018.

Além disso, o ator também é afilhado do renomado ator Marco Nanini; eles estiveram juntos como colaboradores do espetáculo teatral "O Traidor", onde exploraram temas como envelhecimento e solidão.

“É um privilégio gigantesco o simples fato de ouvi-los conversar, contar suas histórias. Eu aprendi muito vendo esses dois em coxias. Acredito que aprendi mais vendo os dois na coxia do que nos palcos. O respeito ao ofício, ao outro e ao trabalho do outro. Crescer numa família de teatro é um privilégio sem tamanho! Poder ouvir gigantes conversarem entre si”, relembra.

Libonati estreou na televisão em 2014, interpretando o bailarino Jeff na novela Malhação Sonhos (Rede Globo). Desde então, acumulou papéis em tramas intensas. Recentemente, ele deu vida a Vicente em Guerreiros do Sol (2025, Globoplay). Mas sua filmografia inclui desde personagens em novelas de diversos horários, como Além do Tempo (2015), na trama das seis, até a vilania das 21h em A Dona do Pedaço (2019) e na recente Mania de Você (2024), passando pela série Rio Connection (2021).

“Eu busco sempre lembrar desse Cadu de 2014, com 20 aninhos e cheio de sonhos e dúvidas. Quero sempre estar aberto a aprender e viver com meus colegas. Desde meus companheiros de cena a todas as pessoas presentes no processo. Acho que todo dia, todo trabalho novo, eu me apaixono mais e mais pelo processo. É preciso estar em eterna posição de aprendizado e escuta aberta”, explica o artista.

image Cadu Libonati raspa a cabeça por Jeff, personagem de Malhação (Globo/Estevam Avellar)

Libonati também se dedica a outro projeto além da atuação. Ele se prepara para lançar a segunda temporada do seu podcast “Salvando Cadu”. O espaço recebe colegas de profissão para descobrir o que de menos óbvio se passa em suas vidas. O nome escancara a intenção dele: participar de conversas que transitam entre os seus próprios dilemas.

“Eu sou salvo todos os dias, desde o primeiro encontro com qualquer ser humano. Eu gosto de ‘gente’, e gosto mais ainda da ‘gente’ que eu conheço e admiro. Todo convidado que levo é no intuito de dar uma chance a uma ‘personalidade’ de mostrar um lado mais vulnerável, inseguro, verdadeiro, divertido, sério... E sinto que com essa ‘gente’ toda que convido, eu sou o mais ‘Cadu’ possível. E me sinto salvo assim”, analisa.

Na primeira temporada, o artista recebeu nomes como Alice Wegmann, Rubel, Bella Campos, Francisco Gil e Jaffar Bambirra. Agora, Alice Carvalho, Chay Suede, sua avó e outros artistas já estão confirmados. A expectativa é que a segunda temporada seja lançada em março.

“(Podem esperar) Muitas coisas. Admito que sempre priorizo pessoas que conheço minimamente. Mas também adoro trazer alguém que não conheço. Teremos pessoas do campo da política, cinema, música, família, atletas, blogueiros. Por mais que Arthur Mota escreva lindamente nosso roteiro, eu deixo a conversa ser a mediadora; eu e a pessoa sentada na minha frente, é ela quem decide o começo, meio e fim do papo”, finaliza Cadu Libonati.

