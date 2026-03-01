Capa Jornal Amazônia
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Samira x Ana Paula Renault: indicação de Alberto Cowboy gera conflito no BBB 26

Líder da semana, Samira se irrita após Breno indicar Alberto Cowboy ao Paredão, e troca de acusações com Ana Paula Renault esquenta a madrugada no BBB 26.

Jéssica Nascimento
Ana Paula Renault e Samira protagonizam desentendimento no BBB 26. (Foto: Globo)

A madrugada de sábado (28) foi marcada por tensão no Big Brother Brasil 26. A Líder da semana, Samira, entrou em rota de colisão com Ana Paula Renault após demonstrar insegurança sobre quem indicaria ao Paredão deste domingo (1º).

Durante a semana, em conversas estratégicas com aliados, Samira havia afirmado que seu alvo seria Alberto Cowboy. Contudo, na noite anterior à formação do Paredão, ela passou a ponderar se aquele seria o melhor momento para colocar o empresário na berlinda.

A situação se complicou quando Breno, que havia se tornado O Exilado após dinâmica realizada na sexta-feira (27), ganhou o poder de indicar alguém ao Paredão. Ele escolheu justamente Alberto Cowboy. A decisão desagradou Samira, que criticou o biólogo por ter antecipado sua estratégia.

Ana Paula, por sua vez, rebateu a Líder, afirmando que ela havia demonstrado dúvidas quanto à indicação — algo que a gaúcha negou, sustentando que sempre deixou clara sua intenção.

Declaração inicial e mudança de postura

Após vencer a Prova do Líder, Samira afirmou, em conversa com Ana Paula, Milena e Juliano Floss, que indicaria Alberto ao Paredão. No entanto, depois que o empresário venceu a Prova do Anjo e conquistou o poder de imunizar um colega, a Líder começou a refletir sobre os possíveis desdobramentos de sua decisão.

Questionada por Juliano sobre o que tornaria a indicação negativa, Samira explicou que o destaque conquistado por Alberto poderia fortalecê-lo no jogo e alterar a dinâmica da semana.

Embate entre aliadas

Ana Paula discordou da mudança de postura e lembrou que Alberto teve a oportunidade de colocar Samira no Monstro, mas optou por não fazê-lo por estratégia. A jornalista também afirmou que o empresário teria tentado deixá-la insegura em determinados momentos do jogo.

O comentário de Ana Paula de que Alberto estaria “comendo o cérebro” de Samira abalou a Líder, que deixou o ambiente visivelmente chateada. Mais tarde, no Quarto do Líder, ela desabafou com Juliano sobre a fala da colega, afirmando que se sentiu atingida.

Definição do alvo e nova polêmica

Antes do programa ao vivo, Samira voltou a conversar com Juliano e reforçou que Alberto era sua principal opção de voto.

Ela também comentou que não indicaria Jordana, apesar de divergências, por nutrir carinho pela participante. Sobre Jonas Sulzbach, disse ter afeto por ele ser gaúcho, mas o considerou egoísta no jogo.

Durante a formação do Paredão, Breno justificou sua indicação em Alberto, afirmando que o empresário atua de forma sutil e estratégica, além de ter provocado conflitos recentes.

Após a escolha, Samira demonstrou incômodo por não ter podido executar seu plano. Ana Paula relembrou que a Líder havia se mostrado indecisa mais cedo, o que gerou novo desentendimento.

A discussão continuou ao longo da madrugada, com aliados reforçando que interpretaram as falas de Samira como sinal de dúvida.

Choro e desabafo

Em meio às trocas de acusações, Samira se emocionou e chorou ao defender que não havia voltado atrás em sua decisão, apenas refletido sobre o melhor momento de agir. Ana Paula sustentou que Alberto teria contribuído para deixá-la insegura, interpretação que a Líder rejeitou.

Já no Quarto do Líder, acompanhada por Milena, Samira voltou a desabafar, afirmando que se sentiu afetada pelas críticas, especialmente em relação ao seu choro. Milena contou ter conversado com Ana Paula e defendido o direito da colega de se emocionar.

O clima tenso evidenciou o racha entre as sisters e movimentou a casa às vésperas de mais uma formação de Paredão no reality.

 

