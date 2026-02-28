Samuel de Assis celebra trajetória artística e o Carnaval de Belém no Camarote Miltons
Muso da Beija-Flor e protagonista de grandes sucessos da TV Globo, o ator aterrissa em Belém para prestigiar os desfiles oficiais como convidado especial da ESA. Ele destaca o papel do Carnaval como ferramenta de resistência e celebra a representatividade negra nas telas e nas avenidas
O ator Samuel de Assis se revela apaixonado por Carnaval. O muso da Beija-Flor tem uma ligação forte com a agremiação desde quando assistia aos desfiles pela televisão. Em 2025 e 2026, ele foi destaque na escola levando para a avenida ancestralidade, representando a agremiação com grande emoção e energia.
“O samba é história, ancestralidade, fé. É uma representação feliz e descendente direto da nossa ancestralidade. Tudo aquilo que eu busco representar, homenagear, falar sobre ao mundo, o samba sempre fez também. Não conseguimos existir um sem o outro. O Carnaval precisa do nosso povo preto e o nosso povo preto precisa do Carnaval”, explica.
Depois de passar pelos desfiles com a Beija-Flor, o ator vem para Belém como convidado do Camarote Miltons, criado pela Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA), para participar do Carnaval de Belém. O espaço, que tem como anfitrião o paraense Milton Cunha, celebra a cultura popular e o período carnavalesco em Belém pelo segundo ano consecutivo.
“Milton é o melhor e mais forte aliado que temos no Brasil, hoje. Quando a gente diz que o Carnaval é criação do povo preto periférico e uma representação da inteligência negra periférica, é uma frase que ele levou para o Brasil, que ele tornou conhecida. Milton é uma das pessoas mais inteligentes do nosso país e merece todo respeito e admiração. Eu só tenho a agradecer por ele representar tantas coisas, tantas pautas, se aliar a tantas outras e, ainda por cima, ser esse cara tão maravilhoso que ele é. Só tenho a dizer: obrigado, Milton e obrigado, Belém, por nos ter dado esse homem. Que bom que estou curtindo um Carnaval de vocês e com vocês assim, juntinhos!”, pontua o ator.
Esta não é a primeira vez dele em Belém. Em diversos momentos importantes da cidade, Samuel de Assis esteve valorizando a cultura; além disso, ele esteve em 2025 com a peça "Por que não nós?". O ator também participou do festival Amazônia Live.
“Eu amo Belém! Venho sempre que posso e tento toda hora! Tudo aqui me transporta para o que há de mais lindo. O povo, o clima, os lugares. Eu sempre sou muito acolhido e me sinto pertencente. Sempre. Só tenho a agradecer!”, confessa.
O sergipano Samuel de Assis se mudou para São Paulo em 2000, quando começou a atuar e se dedicar às artes. Em 2002, ingressou na Escola de Arte Dramática - USP (EAD) e foi para o teatro, somando dezenas de peças de sucesso no currículo, como Otelo, Rita Lee Mora ao Lado, Hedda Gabler, Roque Santeiro - O Musical, Carmen Miranda, dentre outras.
Na TV e no cinema, ele interpretou Daniel Filho, em Chico Xavier, e Cacá Diegues, em 5X Favela. Foi indicado a Melhor Ator no Festival de Cinema de Los Angeles pelo filme Singapore Sling. Na TV, seu primeiro papel foi em Ciranda de Pedra, em 2008; depois, Na Forma da Lei, em 2010, além de participações em Avenida Brasil, Força Tarefa e Por Toda a Minha Vida.
No streaming, participou de mais de 15 séries, como: 3% e Cidade Invisível, da Netflix; Rensga Hits!, Aruanas, Rotas do Ódio, Colônia e As Five, todas do Globoplay; LOV3, da Amazon; Insânia, da Star+; O Doutrinador, da MAX, e outras.
O ator é uma das referências nacionais na dramaturgia; ele sempre apresenta personagens de grande visibilidade, o que escancara a importância de ter artistas pretos e nordestinos ocupando espaços profissionais e de destaque.
“Antes tarde do que nunca, não é? O Brasil é muito diverso e essa diversidade tem que estar representada em suas telas, em suas histórias. Passamos muito tempo invisibilizados e agora lutaremos para nunca mais sair desse lugar de representatividade”, analisa Samuel de Assis.
A virada de chave da sua carreira foi interpretar o Dr. Benjamim Garcia, o Ben, na novela Vai na Fé, de Rosane Svartman. Como protagonista, ele apresentou um personagem que era um advogado bem-sucedido que, ao longo da trama, passa por uma grande transformação moral e pessoal.
“Sim, foi exatamente isso, um divisor de águas. O Brasil passou a me enxergar e passou a se enxergar através dele. Passou a ver um Brasil que ainda não tinha sido visto”, relembra.
Depois, ele interpretou o arquiteto Daniel Fisher, na novela da Globo Mania de Você, e atualmente está no ar com João Rubens na novela das nove "Três Graças". João é um personagem apaixonado, pai dedicado e parceiro nos negócios do seu companheiro Kasper. Através do papel, Samuel celebra a representatividade do casal, buscando fugir de estereótipos na trama.
"Três Graças" escancara alguns temas sociais de destaque, além dos citados pelo ator. Modernidade na adolescência, corrupção, dentre outros, são alguns temas de destaque que se desenrolam durante a trajetória de três mulheres.
“Eu amei ser convidado para fazer uma novela que fala tanto sobre as dores e as delícias do universo feminino. Eu só tenho figuras de mulheres muito fortes na minha história e, sempre que posso, me sinto no dever de homenageá-las. Como costumo dizer: personagem é energia! O João é um homem de energia feminina, doce, companheiro, dedicado, um ótimo pai, acolhedor e um artista muito sensível. Mas o que mais me encanta é poder fazer um casal homoafetivo sem fetiches e sem afetações externas. É um casal como qualquer outro, onde as questões apresentadas são questões humanas, questões familiares, e não o fato de serem gays. Como sempre deveria ter sido”, finaliza Samuel de Assis.
