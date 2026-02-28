Samuel de Assis celebra trajetória artística e o Carnaval de Belém no Camarote Miltons

O ator Samuel de Assis se revela apaixonado por Carnaval. O muso da Beija-Flor tem uma ligação forte com a agremiação desde quando assistia aos desfiles pela televisão. Em 2025 e 2026, ele foi destaque na escola levando para a avenida ancestralidade, representando a agremiação com grande emoção e energia.

“O samba é história, ancestralidade, fé. É uma representação feliz e descendente direto da nossa ancestralidade. Tudo aquilo que eu busco representar, homenagear, falar sobre ao mundo, o samba sempre fez também. Não conseguimos existir um sem o outro. O Carnaval precisa do nosso povo preto e o nosso povo preto precisa do Carnaval”, explica.

VEJA MAIS

Depois de passar pelos desfiles com a Beija-Flor, o ator vem para Belém como convidado do Camarote Miltons, criado pela Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA), para participar do Carnaval de Belém. O espaço, que tem como anfitrião o paraense Milton Cunha, celebra a cultura popular e o período carnavalesco em Belém pelo segundo ano consecutivo.

“Milton é o melhor e mais forte aliado que temos no Brasil, hoje. Quando a gente diz que o Carnaval é criação do povo preto periférico e uma representação da inteligência negra periférica, é uma frase que ele levou para o Brasil, que ele tornou conhecida. Milton é uma das pessoas mais inteligentes do nosso país e merece todo respeito e admiração. Eu só tenho a agradecer por ele representar tantas coisas, tantas pautas, se aliar a tantas outras e, ainda por cima, ser esse cara tão maravilhoso que ele é. Só tenho a dizer: obrigado, Milton e obrigado, Belém, por nos ter dado esse homem. Que bom que estou curtindo um Carnaval de vocês e com vocês assim, juntinhos!”, pontua o ator.

Esta não é a primeira vez dele em Belém. Em diversos momentos importantes da cidade, Samuel de Assis esteve valorizando a cultura; além disso, ele esteve em 2025 com a peça "Por que não nós?". O ator também participou do festival Amazônia Live.

“Eu amo Belém! Venho sempre que posso e tento toda hora! Tudo aqui me transporta para o que há de mais lindo. O povo, o clima, os lugares. Eu sempre sou muito acolhido e me sinto pertencente. Sempre. Só tenho a agradecer!”, confessa.

Ben de Vai na Fé (Globo/ Manoella Mello)

O sergipano Samuel de Assis se mudou para São Paulo em 2000, quando começou a atuar e se dedicar às artes. Em 2002, ingressou na Escola de Arte Dramática - USP (EAD) e foi para o teatro, somando dezenas de peças de sucesso no currículo, como Otelo, Rita Lee Mora ao Lado, Hedda Gabler, Roque Santeiro - O Musical, Carmen Miranda, dentre outras.

Na TV e no cinema, ele interpretou Daniel Filho, em Chico Xavier, e Cacá Diegues, em 5X Favela. Foi indicado a Melhor Ator no Festival de Cinema de Los Angeles pelo filme Singapore Sling. Na TV, seu primeiro papel foi em Ciranda de Pedra, em 2008; depois, Na Forma da Lei, em 2010, além de participações em Avenida Brasil, Força Tarefa e Por Toda a Minha Vida.

No streaming, participou de mais de 15 séries, como: 3% e Cidade Invisível, da Netflix; Rensga Hits!, Aruanas, Rotas do Ódio, Colônia e As Five, todas do Globoplay; LOV3, da Amazon; Insânia, da Star+; O Doutrinador, da MAX, e outras.

O ator é uma das referências nacionais na dramaturgia; ele sempre apresenta personagens de grande visibilidade, o que escancara a importância de ter artistas pretos e nordestinos ocupando espaços profissionais e de destaque.

“Antes tarde do que nunca, não é? O Brasil é muito diverso e essa diversidade tem que estar representada em suas telas, em suas histórias. Passamos muito tempo invisibilizados e agora lutaremos para nunca mais sair desse lugar de representatividade”, analisa Samuel de Assis.

Michele (Alanis Guillen) e Daniel (Samuel de Assis) em Mania de Você (Globo/ Léo Rosario)

A virada de chave da sua carreira foi interpretar o Dr. Benjamim Garcia, o Ben, na novela Vai na Fé, de Rosane Svartman. Como protagonista, ele apresentou um personagem que era um advogado bem-sucedido que, ao longo da trama, passa por uma grande transformação moral e pessoal.

“Sim, foi exatamente isso, um divisor de águas. O Brasil passou a me enxergar e passou a se enxergar através dele. Passou a ver um Brasil que ainda não tinha sido visto”, relembra.

Depois, ele interpretou o arquiteto Daniel Fisher, na novela da Globo Mania de Você, e atualmente está no ar com João Rubens na novela das nove "Três Graças". João é um personagem apaixonado, pai dedicado e parceiro nos negócios do seu companheiro Kasper. Através do papel, Samuel celebra a representatividade do casal, buscando fugir de estereótipos na trama.

Comendador (Rodrigo Lombardi) compra a gravura do palhaço com cartão de crédito. Kasper (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis) comemoram a venda (Globo/Estevam Avellar)

"Três Graças" escancara alguns temas sociais de destaque, além dos citados pelo ator. Modernidade na adolescência, corrupção, dentre outros, são alguns temas de destaque que se desenrolam durante a trajetória de três mulheres.

“Eu amei ser convidado para fazer uma novela que fala tanto sobre as dores e as delícias do universo feminino. Eu só tenho figuras de mulheres muito fortes na minha história e, sempre que posso, me sinto no dever de homenageá-las. Como costumo dizer: personagem é energia! O João é um homem de energia feminina, doce, companheiro, dedicado, um ótimo pai, acolhedor e um artista muito sensível. Mas o que mais me encanta é poder fazer um casal homoafetivo sem fetiches e sem afetações externas. É um casal como qualquer outro, onde as questões apresentadas são questões humanas, questões familiares, e não o fato de serem gays. Como sempre deveria ter sido”, finaliza Samuel de Assis.