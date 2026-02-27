Após golpe milionário, Manoel Gomes perde fortuna e mora de favor

O cantor Manoel Gomes, famoso pela música “Caneta Azul”, sofreu um golpe milionário de ex-empresários e, atualmente, mora de favor na casa de um assessor em São Paulo. O artista viralizou em todo o Brasil e, com a fama, chegou a receber cerca de R$ 200 mil mensalmente. Atualmente, Manoel está reconstruindo as finanças.

“Ele tinha menos de R$ 30 mil na conta”, revelou uma fonte próxima à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles. Segundo os relatos, o cantor foi a São Paulo sem condições de pagar um hotel e, por isso, está hospedado na residência do assessor. O colega tem ajudado Manoel e tentado recolocá-lo no mercado.

Representantes do artista afirmaram que houve desvio de, pelo menos, R$ 7 milhões de doze contas bancárias. O golpe teria sido aplicado por dois ex-empresários, de acordo com eles.