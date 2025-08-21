Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ex-mulher de Manoel Gomes enfrenta dificuldades financeiras e vende algodão-doce após separação

Diva Gomes se separou do dono do hit "Caneta Azul" após perda de um bebê

Hannah Franco
fonte

Após ser abandonada por Manoel Gomes, Diva Gomes começa a vender algodão-doce nas ruas (Reprodução/Instagram)

Diva Gomes, de 42 anos, começou a vender algodão-doce nas ruas de São Paulo após o término de seu relacionamento com o cantor Manoel Gomes, conhecido pelo hit "Caneta Azul". Nesta quinta-feira (21/8), ela afirmou enfrentar dificuldades financeiras desde o rompimento, ocorrido há um mês, quando o artista teria deixado apenas pequenas quantias em dinheiro para seu sustento. As informações são do jornal Extra.

O fim do relacionamento, que durou aproximadamente um ano e dez meses, aconteceu de forma inesperada para Diva. Ela declarou que saiu para fazer compras e, ao retornar, encontrou a casa completamente vazia. Segundo seu relato, a comunicação do término não veio diretamente de Manoel, mas por meio de seu empresário.

VEJA MAIS

image Manoel Gomes, da 'Caneta azul', compra jatinho após ostentar mansão e carros: 'Abusei de trânsito'
O cantor mostra todas as suas conquistas para os seus seguidores no Instagram.

image Manoel Gomes, da 'Caneta azul', compra jatinho após ostentar mansão e carros: 'Abusei de trânsito'
O cantor mostra todas as suas conquistas para os seus seguidores no Instagram.

"Me senti sem chão ao ser abandonada. Nunca imaginei que um dia o Manoel teria coragem de me deixar, porque vivemos muitos momentos maravilhosos juntos. Está sendo muito doloroso", disse Diva ao jornal.

A relação entre o casal começou no final de 2023. Durante esse período, eles viveram inicialmente em uma mansão alugada em Alphaville, na Grande São Paulo, antes de se mudarem para um apartamento na Praia Grande, no litoral paulista, onde Diva continua morando atualmente.

Em janeiro de 2025, o casal anunciou publicamente a perda de um bebê, momento que marcou a relação dos dois. Agora, sem recursos financeiros suficientes após a separação, Diva afirmou que precisou buscar alternativas para garantir seu sustento.

"Ele deixou R$ 33 na minha conta e R$ 400 na gaveta. Fui vender algodão-doce na praça para não faltar pão na minha mesa. Isso para mim não é vergonha. Sempre trabalhei, desde pequena. Eu tinha uma vida com o Manoel, era dependente dele, ajudei na carreira dele, e ele me deixou sem nada", afirmou.

A assessoria jurídica de Manoel Gomes se manifestou sobre o caso. Em nota, o advogado do cantor declarou que "nunca houve casamento ou qualquer vínculo formal entre o influenciador e Diva", apenas um "relacionamento afetivo, que teria sido encerrado de forma respeitosa por ele".

Não há informações sobre se Diva permanecerá no apartamento na Praia Grande, que, segundo ela, pertence ao artista. Também não foram divulgados detalhes sobre possíveis acordos financeiros entre o ex-casal após o término.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

manoel gomes

caneta azul
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AGENDA

Banda Panavueiro leva guitarrada contemporânea à Casa Na Mata

Banda se prepara para estreia em São Paulo

21.08.25 11h33

FEIRA DO LIVRO

Salomão Larêdo relança ‘Senhora das Águas’, obra de poemas sobre o Círio de Nazaré

Lançado originalmente em 1982, livro volta ao público com prefácio inédito do professor Paulo Nunes

21.08.25 8h30

ARTES PLÁSTICAS

AP recebe exposição ‘Amazônia Líquida’ com desfile de moda e obras de Rose Maiorana

A vernissage será nesta quinta-feira, às 19h, na sede campestre do clube, e seguirá até 21 de setembro

21.08.25 8h00

MODA E SUSTENTABILIDADE

'Amazônia Líquida': Rose Maiorana transforma tecidos em telas vivas em nova exposição na AP

Exposição fica em cartaz no Clube Assembleia Paraense até 21 de setembro

20.08.25 20h43

MAIS LIDAS EM CULTURA

Não superou?

Virginia chora ao saber de viagem de Zé Felipe com Ana Castela

Apresentadora ficou abalada ao descobrir encontro do ex-marido com cantora sertaneja em Orlando

20.08.25 21h09

CONHEÇA!

Professora universitária que ganhava R$ 20 mil por mês com conteúdo adulto é suspensa

“Ganho mais com conteúdo adulto que como professora”, justificou a docente, que é doutora em Biologia

21.08.25 16h17

HISTÓRIA

A inusitada entrevista de Raul Seixas a Gloria Maria após ter seu carro atingido por onda

Na ocasião, Glória Maria cobria os efeitos de uma forte ressaca no bairro do Leblon, na zona sul do Rio

21.08.25 10h43

ESPECIAL

Pssica, da Netflix, redefine a Amazônia no streaming; leia e entenda

Leia o terceiro texto do professor e pesquisador Relivaldo Pinho sobre a produção literária de Edyr Augusto e a minissérie "Pssica", baseada em seu livro homônimo.

21.08.25 14h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda