Ex-mulher de Manoel Gomes enfrenta dificuldades financeiras e vende algodão-doce após separação

Diva Gomes, de 42 anos, começou a vender algodão-doce nas ruas de São Paulo após o término de seu relacionamento com o cantor Manoel Gomes, conhecido pelo hit "Caneta Azul". Nesta quinta-feira (21/8), ela afirmou enfrentar dificuldades financeiras desde o rompimento, ocorrido há um mês, quando o artista teria deixado apenas pequenas quantias em dinheiro para seu sustento. As informações são do jornal Extra.

O fim do relacionamento, que durou aproximadamente um ano e dez meses, aconteceu de forma inesperada para Diva. Ela declarou que saiu para fazer compras e, ao retornar, encontrou a casa completamente vazia. Segundo seu relato, a comunicação do término não veio diretamente de Manoel, mas por meio de seu empresário.

VEJA MAIS

"Me senti sem chão ao ser abandonada. Nunca imaginei que um dia o Manoel teria coragem de me deixar, porque vivemos muitos momentos maravilhosos juntos. Está sendo muito doloroso", disse Diva ao jornal.

A relação entre o casal começou no final de 2023. Durante esse período, eles viveram inicialmente em uma mansão alugada em Alphaville, na Grande São Paulo, antes de se mudarem para um apartamento na Praia Grande, no litoral paulista, onde Diva continua morando atualmente.

Em janeiro de 2025, o casal anunciou publicamente a perda de um bebê, momento que marcou a relação dos dois. Agora, sem recursos financeiros suficientes após a separação, Diva afirmou que precisou buscar alternativas para garantir seu sustento.

"Ele deixou R$ 33 na minha conta e R$ 400 na gaveta. Fui vender algodão-doce na praça para não faltar pão na minha mesa. Isso para mim não é vergonha. Sempre trabalhei, desde pequena. Eu tinha uma vida com o Manoel, era dependente dele, ajudei na carreira dele, e ele me deixou sem nada", afirmou.

A assessoria jurídica de Manoel Gomes se manifestou sobre o caso. Em nota, o advogado do cantor declarou que "nunca houve casamento ou qualquer vínculo formal entre o influenciador e Diva", apenas um "relacionamento afetivo, que teria sido encerrado de forma respeitosa por ele".

Não há informações sobre se Diva permanecerá no apartamento na Praia Grande, que, segundo ela, pertence ao artista. Também não foram divulgados detalhes sobre possíveis acordos financeiros entre o ex-casal após o término.