Álvaro desembarca em Belém para os Ensaios da Anitta

O influenciador Álvaro está em Belém pela primeira vez. Com mais de 17 milhões de seguidores no Instagram, ele foi visto na manhã desta sexta-feira (9) passeando pela Estação das Docas, um dos principais pontos turísticos da capital paraense, onde atendeu fãs e posou para fotos. O influenciador está na capital paraense para assistir os Ensaios da Anitta

Nas redes sociais, o criador de conteúdo compartilhou registros da chegada à cidade e destacou que esta é sua primeira visita a Belém. Álvaro desembarcou pela manhã e aproveitou as primeiras horas na capital para conhecer a orla e interagir com seguidores que o reconheceram durante o passeio.

O influenciador participou recentemente da última edição do Dança dos Famosos, competição vencida por Silvero Pereira e pela paraense Thais Sousa. Álvaro terminou a disputa na 5ª colocação.

Segundo Álvaro, ele está na cidade para acompanhar os Ensaios da Anitta, que acontecem neste sábado (10), no Estádio do Mangueirão. O evento marca a abertura da temporada 2026 da turnê de pré-Carnaval da cantora e será a primeira vez que o projeto passa pela Região Norte. Os ingressos para a apresentação em Belém foram esgotados poucos dias antes do show.