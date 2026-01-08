VÍDEO: Anitta mostra 'spoiler' de figurino dos Ensaios antes de show em Belém

A poucos dias da abertura da temporada 2026 dos Ensaios da Anitta, a cantora começou a aumentar a expectativa dos fãs ao divulgar spoilers dos looks que serão usados durante a turnê de pré-Carnaval. O projeto estreia neste sábado (10), no Estádio do Mangueirão, em Belém, marcando a primeira vez que o evento passa pela Região Norte.

Nos stories publicados nas redes sociais, Anitta apareceu reagindo às provas de figurino e mostrando bastidores da preparação. Como já é tradição nos Ensaios, a artista deve usar looks diferentes em cada cidade, estratégia que ajuda a manter o clima de surpresa e engajamento do público. Belém está entre as capitais que receberão figurinos exclusivos.

VEJA MAIS

Para a edição de 2026, o tema escolhido foi “Cosmos”, com referências à astrologia e ao universo. Os figurinos são assinados pelos estilistas Hugo Machado e Daniel Ueda, e a cantora confirmou que vai utilizar mais de 20 looks diferentes ao longo da turnê.

Um detalhe que chamou atenção dos seguidores foi o valor das peças. Em um dos vídeos, Anitta comentou sobre o custo de uma bota com aplicação de pedrarias, que teria chegado a cerca de R$ 20 mil, surpreendendo até a própria artista.

Em declarações recentes, ela voltou a falar sobre o investimento nos figurinos.

“Esses looks são zilionários. Uma coisa de louco. Todo ano, eu choro um pouco porque realmente é f***. Aí vocês ainda ficam reclamando que, no ano novo, fico requentando meus looks com uma cor diferente. Claro, tudo que eu tenho vai nesses looks dos Ensaios. Eu faço shows para pagar esses looks para vocês. Esse é o resumo da parada. Faço show para pagar os looks”, disse.