DJs paraenses são confirmados nos Ensaios da Anitta em Belém

A produção dos Ensaios da Anitta confirmou os DJs paraenses que serão responsáveis pela abertura e pelo encerramento da edição de Belém do evento, que acontece neste sábado (10), no Estádio do Mangueirão. A iniciativa segue o formato adotado pela turnê, que prioriza artistas das cidades-sede na programação.

Os DJs paraenses Lesto e Gaab foram anunciados como os nomes escolhidos para comandar os sets antes e depois do show principal. A participação dos artistas reforça a presença da cena musical local em uma das maiores produções do entretenimento nacional.

VEJA MAIS

A apresentação em Belém marca a abertura da temporada 2026 dos Ensaios da Anitta e também a primeira vez que o projeto passa pela Região Norte. O evento vem mobilizando as redes sociais desde o anúncio da capital paraense como uma das cidades da turnê.

DJs paraenses Lesto e Gaab abrem e encerram Ensaios da Anitta em Belém (Reprodução/Instagram)

A escolha de DJs locais para a abertura e o encerramento dos Ensaios da Anitta faz parte de uma diretriz da produção do evento, que adota o mesmo formato em outras cidades por onde passa. Em Belém, a escolha recaiu sobre dois nomes que vêm se consolidando no cenário musical do Pará.

Em publicação nas redes sociais, o DJ Lesto celebrou o convite para integrar o line-up do evento. “Esperamos todos vocês no maior show de 2026 abrindo e encerrando o show da patroa, dona e proprietária do funk do Brasil!”, escreveu o artista.