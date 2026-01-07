'Ensaios da Anitta' em Belém terá pontos de hidratação; e no espaço open bebidas liberadas

Os “Ensaios da Anitta”, que percorrem 10 cidades brasileiras entre janeiro e fevereiro, dará start no próximo dia 10 em Belém. O público estimado dos ensaios é de mais de 230 mil pessoas, só na capital paraense se espera mais de 15 mil pessoas.

Vale lembrar, inclusive, que uma das áreas para a festa já está esgotada há dias. Com o espaço dividido em Premium e Open, está disponível apenas o primeiro. A entrada para o Open dá direito a Beats, vodka, gin, cerveja, tônica, suco, refrigerante e água.

A entrada Premium, atualmente, está com o valor que varia de R$ 200 (meia entrada) a R$ 400 (inteira).

Para os “Ensaios da Anitta” de 2026, a cantora fará mais um lançamento. Ela leva para o Brasil a Beats Green Mix, distribuído para experimentação e estará disponível no open bar e bares dos eventos. Além disso, a Beats também disponibiliza bebedouros com água gratuita, reforçando o compromisso com hidratação e consumo responsável.

“À medida que o clima de Carnaval toma conta do país, Beats reforça seu papel como parte da celebração, combinando entretenimento, inovação e cuidado com o público. Nosso olhar está sempre voltado para a experiência do consumidor, com ativações e lançamentos que acompanham a evolução da festa. A ideia é que as pessoas aproveitem cada momento com equilíbrio, do começo ao fim”, afirma Mariana Porto, diretora de Marketing da marca.

Os Ensaios da Anitta começam neste final de semana, com a primeira apresentação marcada para Belém. Este ano, a carioca escolheu como tema do seu carnaval o “Cosmos” celebrando a astrologia e o universo místico. Ao longo da turnê, ela deve apostar em figurinos icônicos, inspirados em diferentes elementos do zodíaco.

Estacionamento

Estão disponíveis ainda os ingressos para o estacionamento, que se encontram no primeiro lote. A entrada para carro custa R$ 44; moto R$ 22; ônibus R$ 88; e van R$ 55.

Próximos shows

Após apresentação na capital paraense, Anitta se apresenta em Fortaleza (CE), no dia 11 de janeiro. Na sequência, o projeto passa por Recife (PE), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Curitiba (PR), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), ao longo dos meses de janeiro e fevereiro.