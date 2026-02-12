Hilary Duff prepara retorno aos palcos internacionais após duas décadas

Após quase duas décadas de hiato, a cantora e atriz Hilary Duff retornará aos palcos com uma turnê internacional. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 12, por meio de um vídeo nas redes sociais da artista.

Ao todo, sete países receberão o espetáculo The Lucky Me - Estados Unidos, Canadá, México, Inglaterra, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia. O Brasil não está na lista de destinos previstos.

A turnê, que contará com participação da banda La Roux e das cantoras Jade LeMac e Lauren Spencer Smith, se iniciará no dia 22 de junho de 2026, se estendendo até fevereiro de 2027.

Além da turnê, Hilary também prepara o lançamento do seu sexto disco, Luck… Or Something, para o dia 20 de fevereiro deste ano.

O retorno da cantora aos palcos internacionais ocorre após uma mini-turnê bem sucedida nos Estados Unidos. Hilary se tornou conhecida por seus papéis em filmes e seriados da Disney, como Lizzie McGuire.

Além de uma carreira prolífica na música, a artista também é uma escritora de sucesso graças à trilogia de livros Elixir, Devoted e True.