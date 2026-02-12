Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Sol Vega se pronuncia após expulsão do BBB 26 por agressão: 'Estou em paz'

A ex-participante também garantiu que pretende conversar com mais calma e esclarecer os acontecimentos

Gabrielle Borges
fonte

Sol Vega, no BBB 26 (Reprodução / Globo)

Após ser desclassificada do BBB 26, Sol Vega falou pela primeira vez sobre a expulsão em decorrência de agressão contra Ana Paula Renault. A atriz recorreu aos stories do Instagram, na noite da quarta-feira (11), para tranquilizar os fãs e agradecer as mensagens de apoio que tem recebido desde que saiu do reality show.

A ex-participante afirmou que está bem e "em paz" após o episódio que culminou em sua saída do programa. “Gente, boa noite. Já estou aqui em casa. Quero agradecer todo o carinho, toda a atenção. Eu estou bem”, declarou.

Sol também garantiu que pretende conversar com mais calma sobre sua trajetória no confinamento e esclarecer os acontecimentos que marcaram sua participação no BBB 26. Segundo ela, o momento agora é de reflexão.

A participante do BBB 4, que integrou o grupo dos veteranos na edição, teve a permanência interrompida após decisão da produção do programa.  Na edição exibida na quarta-feira (11), a TV Globo levou ao ar o momento em que Sol foi chamada ao confessionário para ser informada sobre a desclassificação do BBB 26.

No comunicado, a voz da direção foi direta ao justificar a medida. “Sol, nós avaliamos as imagens da sua atitude com a Ana Paula. E você ultrapassou os limites permitidos”, informou o programa.

Veja o pronunciamento de Sol

Entenda a desclassificação

Sol Vega foi desclassificada do BBB 26 na tarde de quarta-feira (11), após se envolver em um episódio de contato físico com Ana Paula Renault durante uma discussão dentro da casa mais vigiada do Brasil.

A cena foi analisada pela produção do reality, que decidiu pela expulsão com base nas regras do programa, que proíbem qualquer tipo de agressão física.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

