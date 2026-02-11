Capa Jornal Amazônia
BBB 26: equipe de Jonas pede por expulsão de Milena após saída de Sol Vega

Estadão Conteúdo

Após a expulsão de Sol Vega do Big Brother Brasil 26 por agressão, na tarde desta quarta-feira, 11, parte da torcida do reality passou a pedir pela desclassificação da participante Milena ao notar um detalhe em um vídeo. A equipe que gerencia as redes sociais de Jonas Sulzbach entrou na campanha, argumentando que o momento "representa um risco à integridade física de todos".

O vídeo em questão mostra uma cena da discussão generalizada que tomou a casa do BBB 26 nesta manhã, durante o café. Enquanto Jonas e Babu Santana brigavam, Milena se coloca entre os dois e aparece apontando um garfo, que estava usando para cozinhar, na direção de Jonas.

Instantes depois, a atriz Solange Couto se posiciona ao lado de Milena para apartar a briga entre Babu e Jonas. Nesse momento, Milena aponta o mesmo garfo na direção de Marciele. Alguns internautas interpretaram que Milena teria ameaçado agredir os brothers com o garfo aquecido.

Nas redes sociais, a equipe de Jonas defendeu a ideia. "Estamos aqui para pedir que o programa adote o mesmo critério para todas as situações, evitando dois pesos e duas medidas. No vídeo é possível ver que Milena utiliza um garfo para mexer em óleo quente e, em seguida, direciona esse utensílio em direção aos outros participantes, o que representa um risco à integridade física de todos", escreveu a equipe no perfil de Jonas no X (antigo Twitter).

"Diante disso, considerando que a Sol foi expulsa, esperamos que as devidas providências também sejam avaliadas nesse caso, mantendo a coerência nas decisões do programa", diz o restante do post.

Enquanto isso, a torcida do grupo de Milena passou a ironizar a movimentação nas redes sociais, criando memes da sister com um garfo gigante.

A manhã desta quarta-feira, 11, foi marcada por uma sequência de discussões na casa do BBB, que começou após Milena acordar os participantes e terminou em uma briga generalizada na cozinha da casa.

O clima se intensificou ainda cedo, quando a recreadora infantil bateu na porta dos quartos para chamar os brothers para o café da manhã. Como parte dos participantes não levantou, ela insistiu, o que irritou Sol Vega. Elas então brigaram e bateram boca pela casa.

Pouco depois, Ana Paula Renault entrou na conversa, confrontando Sol. Irritada, Sol disparou: "Se toca, Ana Paula" A jornalista respondeu: "Fala mais alto, não estou escutando."

Na sequência, Sol se levantou e foi em direção a Ana Paula aos gritos, confrontando a participante. Após o momento de tensão, Ana Paula ironizou: "Agora vai chorar". Sol rebateu: "Não sou você, não, Ana Paula, se toca." As imagens deste momento levaram à expulsão de Sol do programa na tarde desta quarta.

A confusão continuou na cozinha quando Jonas Sulzbach também criticou Milena por ter acordado a casa. Babu Santana entrou na conversa e pediu que o Líder desse licença. "Você não me assusta, não", disse Jonas. Babu respondeu: "Nem você me assusta."

A troca de farpas seguiu, e Jonas ironizou: "Que bonitinho." Babu reagiu e chamou o brother de "otário", afirmando que iria continuar "perturbando" o empresário dentro da casa. Os vídeos do momento mostram Milena manuseando um garfo para cozinhar.

BBB 26/SOL VEGA/ANA PAULA/AGRESSÃO/EXPULSÃO/MILENA
