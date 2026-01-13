Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Web relembra vídeo de Jonas Sulzbach '22cm' após troca de sunga viralizar

Veterano do reality, modelo chama atenção do público logo na estreia do BBB 26 após cena íntima viralizar e gerar enxurrada de comentários nas redes sociais.

Riulen Ropan
fonte

Brother voltou a chamar a atenção do público ao ser flagrado trocando de sunga. (Foto: Reprodução / Globo Play)

Participante do grupo dos veteranos do Big Brother Brasil 26, Jonas Sulzbach já se tornou um dos nomes mais comentados das redes sociais logo na estreia da nova temporada do reality. Um vídeo do modelo trocando de roupa em um dos quartos da casa rapidamente viralizou e rendeu inúmeros comentários entre os internautas.

Jonas Sulzbach é modelo e participou pela primeira vez do Big Brother Brasil em 2012. Desde então, ganhou notoriedade na internet por seu comportamento ousado, relatos sobre sua vida íntima e, principalmente, após o vazamento de um nude que repercutiu amplamente nas redes sociais na época.

Na última terça-feira (13), o brother voltou a chamar a atenção do público ao ser flagrado trocando de sunga. Nas imagens que circulam na web, Jonas aparece usando uma cueca preta, se enrola em uma toalha e, em seguida, coloca uma sunga azul, momento que foi suficiente para incendiar os comentários nas redes.

image Jonas Sulzbach trocando a cueca preta por uma sunga azul. (Foto: Reprodução / Globoplay)

O vídeo rapidamente acumulou milhares de visualizações e reações. Muitos internautas aproveitaram para elogiar o físico do modelo e relembrar o episódio que o tornou famoso fora da casa. Entre os comentários, destacam-se frases como: “Deus abençoe”, “Jonas 22cm”, “abençoado por Deus e bonito por natureza”, “que homem gostoso”, “saboroso” e até “dá pra ver que a anaconda é enorme”.

Com isso, Jonas Sulzbach reforça seu status de um dos participantes mais comentados do BBB 26, mostrando que, mesmo antes de grandes conflitos ou estratégias de jogo, já conquistou, ou provocou, o público nas redes sociais.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Palavras-chave

jonas sulzbach

bbb 26

vídeo íntimo
