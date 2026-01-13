BBB 26: Paraense Ricardinho é o primeiro a desistir do Quarto Branco
Agora restam apenas oito participantes dentro da dinâmica que dá vaga a casa mais vigiada do Brasil
Após jogar a água dos outros participantes fora, fazer barulho na porta para não deixar os outros brothers dormirem, o paraense Ricardinho Freestyle apertou o botão da desistência na tarde desta terça-feira (13), no Quarto Branco, do Big Brother Brasil 26. O agora ex-BBB se despediu dos outros participantes e pediu para a produção "abre aqui logo", reforçando o seu desejo de sair do programa.
Para entrar no BBB 26, os membros do Quarto Branco precisam resistir. Os dois últimos que permanecerem ganham vaga no reality.
