Edição do Dia
Cultura

BBB 26: Paraense Ricardinho é o primeiro a desistir do Quarto Branco

Agora restam apenas oito participantes dentro da dinâmica que dá vaga a casa mais vigiada do Brasil

Gustavo Vilhena*
Ricardinho é o primeiro desistente do Quarto Branco do BBB. ()

Após jogar a água dos outros participantes fora, fazer barulho na porta para não deixar os outros brothers dormirem, o paraense Ricardinho Freestyle apertou o botão da desistência na tarde desta terça-feira (13), no Quarto Branco, do Big Brother Brasil 26. O agora ex-BBB se despediu dos outros participantes e pediu para a produção "abre aqui logo", reforçando o seu desejo de sair do programa.

Para entrar no BBB 26, os membros do Quarto Branco precisam resistir. Os dois últimos que permanecerem ganham vaga no reality.

