Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'BBB 26': dinâmica do Quarto Branco já está acontecendo e vai colocar mais dois na casa

O paraense Ricardinho é um dos confinados na busca por vaga na casa mais vigiada do Brasil

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Paraense Ricardinho é um dos confinados no quarto branco (Reprodução/BBB 26)

A temida dinâmica do Quarto Branco está de volta no BBB 26. Durante a estreia do programa nesta segunda, 12, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o desafio vai dar uma nova chance aos participantes que não conseguiram uma vaga nas Casas de Vidro.

Ao todo, nove participantes encaram o Quarto Branco: Livia e Ricardinho, da região Norte; Elisa e Matheus, da região Sul; Gabriela, da região Sudeste; Chaiany e Ricardo, da região Centro-Oeste; e Rafaella e Leandro, da região Nordeste. Os últimos dois que resistirem no quarto vão poder entrar na casa mais vigiada do Brasil.

O que é o Quarto Branco?

Um quarto com as paredes, o chão e o teto pintados de branco; uma roupa branca vestida pelos participantes; um único botão vermelho ao centro; desafios que aumentam a cada dia. A dinâmica do Quarto Branco é relativamente simples, mas complexa para quem a enfrenta.

A última vez que o desafio esteve no reality foi no BBB 20. Em 2009, a dinâmica apareceu pela primeira vez no programa.

Um dos brothers que enfrentaram a estreia do desafio, Leonardo Jancu, não aguentou o confinamento e pediu para sair do programa. À época, além de críticas, a Globo enfrentou uma apuração do Ministério Público, que avaliou se houve prática de tortura por conta do cômodo, após ter recebido cinco denúncias ligadas ao fato.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

Quarto Branco
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Nosso Tom lança audiovisual gravado na Braz de Aguiar e transforma a rua em memória musical de Belém

O projeto Pelas Ruas de Belém celebra o encontro entre música, cidade e identidade amazônica

13.01.26 9h19

POLÊMICA

Participante do BBB 26 têm bens penhorados pela Justiça após calote; saiba quanto

A Justiça determinou o penhoramento de bens da instituição após inadimplência com a Localiza

13.01.26 9h04

IRRITAÇÃO

Ricardinho Freestyle irrita participantes no Quarto Branco durante a madrugada

Paraense assume estratégia de irritar os candidatos

13.01.26 8h58

TORCIDA

Amigos revelam características de Marciele Albuquerque, representante do Pará no BBB 26

José Kaeté e Dina Carmona detalham os últimos dias da sister antes do confinamento, a estratégia para despistar fãs e como a trajetória de superação em Manaus moldou a protagonista

13.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

BBB 26

BBB 26: confira todos os veteranos que voltaram ao reality

Famosos, anônimos e ex-BBBs formam o elenco da nova edição

12.01.26 23h56

em família

Andressa Urach, irmã e ator gravam conteúdo adulto: 'É guloso, tem duas Urachs'; assista

Primeiro vídeo de Andressa Urach com a participação da irmã é publicado

24.09.25 17h25

IRRITAÇÃO

Ricardinho Freestyle irrita participantes no Quarto Branco durante a madrugada

Paraense assume estratégia de irritar os candidatos

13.01.26 8h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda