BBB 26: Solange diz que Deus não deu filhos a Ana Paula pois ela 'não teria capacidade de amar'
Equipe da sister se pronunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (16)
Solange Couto voltou a gerar repercussão no Big Brother Brasil 26 após declarações feitas durante conversa com o ator Babu Santana dentro da casa. Ao comentar sobre a sister Ana Paula, Solange afirmou que ela não teria filhos por não ter, segundo suas palavras, 'capacidade de amar'.
A fala repercutiu fora da casa e foi compartilhada no perfil oficial de Ana Paula nas redes sociais. A equipe da participante se manifestou nesta quinta-feira (26). “As falas só pioram e ultrapassam cada vez mais os limites do jogo. Lastimável!”, escreveram ao publicar o vídeo do momento.
Entenda
O diálogo começou quando Babu relembrou uma fala de que Ana Paula 'não gosta de gente'. “Uma sentença de uma pessoa que diz que tá jogando junto com você e que diz que não tá do seu lado... Diz que não gosta de gente. Veio fazer o que aqui?”, disse o ator.
Solange respondeu que esse seria o motivo de a sister ser incapaz de amar e, por isso, 'Deus não deu filhos a ela'. “É porque sabe que ela não teria capacidade de amar alguém, já que ela não gosta de gente”, afirmou.
