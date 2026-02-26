VÍDEO: Ivete Sangalo recebe alta após internação e desmaio repentino

A cantora Ivete Sangalo recebeu alta na manhã desta quinta-feira (26) do Hospital Aliança, em Salvador, onde havia sido internada na quarta-feira (25) após sofrer um desmaio em casa. Com a queda, a artista acabou machucando o rosto, sofrendo cortes e hematomas.

Em vídeo publicado nos stories do seu Instagram, Ivete aparece com o olho direito roxo e curativos, explicando que foi diagnosticada com síndrome vasovagal (condição que provoca queda súbita de pressão arterial e tontura), geralmente desencadeada por calor intenso, estresse ou longos períodos em pé.

A cantora também relatou que estava desidratada, fator que pode ter contribuído para o desmaio. Ainda não se sabe se o episódio está relacionado a uma virose ou ao quadro de diarreia que Ivete enfrentou recentemente.

Apesar do susto, Ivete manteve o bom humor. No vídeo, ela brincou sobre os hematomas no rosto e comentou que pretende lançar uma linha de maquiagem inspirada no visual:

“Estou lançando agora uma nova linha de maquiagem. Gostei demais dessa nova textura, um preto que vai um pouco para o vermelho, um degradê”, disse a cantora nos stories. A artista segue repousando e mantendo a rotina de cuidados recomendada pelos médicos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).