Ivete Sangalo é denunciada ao Ministério Público após dançar com criança

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) analisa uma denúncia envolvendo a cantora Ivete Sangalo após um show realizado no dia 22 de janeiro, no Terminal Náutico de Salvador. A representação foi protocolada na última terça-feira, 27, e tem como foco um trecho da apresentação em que a artista divide o palco com uma criança.

Procurada pelo Estadão, a assessoria de imprensa de Ivete Sangalo informou que não irá comentar o caso.

De acordo com a denúncia, Ivete canta e dança ao som da música Vampirinha enquanto a criança participa da coreografia. O autor da representação questiona a adequação da canção para o público infantil, apontando versos interpretados como de duplo sentido e com possível conotação sexual. Entre os trechos da música está: "Vou te chupar / Chupar seu pescoço / Te chupar todinho / Chupar, chupar, chupar com gosto".

A música faz parte do repertório recente da cantora e vem sendo apresentada em seus shows como uma das apostas para o carnaval de Salvador deste ano.

Investigação em fase inicial

Procurado pelo Estadão, o Ministério Público da Bahia informou que recebeu uma notícia de fato sobre o caso e que a situação está em apuração. O órgão informou que investiga eventuais questões relacionadas aos direitos de crianças e adolescentes e que, por envolver menores de 18 anos, o procedimento tramita sob sigilo, conforme prevê a legislação.