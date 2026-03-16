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Por que Tânia Maria desistiu do Oscar? Atriz explica decisão da ausência

Na comunidade onde cresceu, os moradores organizaram uma recepção especial para celebrar o sucesso recente da artista

Gabrielle Borges
fonte

Tânia Maria não foi ao Oscar por recomendação médica e receio (Divulgação)

A atriz Tânia Maria, destaque do filme O Agente Secreto, optou por não viajar para os Estados Unidos para acompanhar a cerimônia do Oscar 2026, realizada em Los Angeles. A produção brasileira chegou à premiação com quatro indicações, mas acabou não conquistando estatuetas.

A ausência da atriz revelação chamou a atenção diante da expectativa em torno da participação do elenco no evento. Em entrevista, Tânia explicou que a decisão de permanecer no Brasil esteve relacionada, principalmente, a questões de saúde e ao receio de enfrentar uma longa viagem internacional.

Medo da guerra

Segundo ela, um histórico de problemas respiratórios influenciou na escolha. A atriz contou que foi fumante por muitos anos e precisou passar por tratamento médico para lidar com complicações respiratórias.

“É um problema grave de respiração, porque eu fui fumante”, relatou. Apesar de afirmar que conseguiu se recuperar após o tratamento, Tânia Maria preferiu evitar a viagem.

Outro fator que pesou na decisão foi o medo de viajar em um momento marcado por tensões e conflitos internacionais, o que reforçou sua opção de acompanhar a repercussão do Oscar à distância. “Tudo isso foi feito, mas como eu tenho medo da guerra e fiz questão de ficar no Brasil”, revelou a atriz.

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Homenagens na cidade natal

Em Seridó, interior do Rio Grande do Norte, a atriz Tânia Maria foi recebida com clima de festa e reconhecimento por moradores de sua terra natal.

Na comunidade onde cresceu, os moradores organizaram uma recepção especial para celebrar o sucesso recente da artista. O evento contou com tapete vermelho improvisado, homenagens públicas e até uma estatueta personalizada preparada especialmente para a atriz, que ganhou projeção nacional nos últimos meses.

A comemoração tomou conta da praça do povoado e reuniu moradores em um momento de orgulho coletivo, evidenciando o carinho da comunidade pela conterrânea que conquistou espaço no cenário artístico.

 

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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