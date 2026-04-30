Luciano Huck surpreende ao fazer pedido inusitado para Virginia: 'Uma coisa que nunca fiz na vida'

O apresentador Luciano Huck decidiu aparecer nas redes sociais, nesta quinta-feira (30), para fazer uma interação que causou curiosidade em seus seguidores do Instagram. Na ocasião, o comunicador pediu ajuda à influenciadora Virginia Fonseca para que ela pudesse lhe dar algumas dicas de produção de conteúdo, já que Luciano gostaria de inovar nos registros em uma viagem importante rumo a Barcelona, na Espanha.

A razão para que o apresentador do "Domingão com Huck" deseje gravar mais conteúdos para os seus fãs nas mídias sociais é que ele está a caminho da Europa para gravar uma série de reportagens com os jogadores da Seleção Brasileira. Ao que tudo indica, Luciano pretende publicar conteúdos em tempo real enquanto ele estiver em seu roteiro pelas cidades de Barcelona, Madri, Londres e Manchester.

“Fiquei pensando: acho que vou fazer uma coisa que nunca fiz na vida. Vou postar tudo, tipo a Virginia. Vou virginiar. Virginiar é gravar tudo, é colocar a vida ao vivo. Dona Virginia, será que você podia me ajudar a entender o manual? Como faço para compartilhar tudo?”, disse Huck.

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Virginia Fonseca deu dicas a Luciano Huck

Após o pedido inusitado de Luciano Huck, quem gostou da ideia e ficou animada para dar algumas dicas valiosas de como publicar em tempo real nas redes sociais foi a própria Virginia Fonseca. Em um vídeo enviado ao comunicador, a influenciadora digital explicou com mais detalhes como funciona a sua rotina de publicação de stories e a frequência com que ele deve postar os vídeos da viagem com os jogadores da Seleção.

“Eu amei essa ideia! Porque só de você ter me falado isso, que está aí para entrevistar uns jogadores da Seleção, já comecei a ficar curiosa. E ansiosa para ver sua rotina. E já quero acompanhar tudo no Instagram. Para começar bem, com o pé direito, vou falar para você: postando de uma em uma hora. Não deixa passar uma hora de postagem. A pessoa sumir por uma hora, ok. A pessoa sumir por duas, três já fica chato”, explicou.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)