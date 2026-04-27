VÍDEO: Luciano Huck está no Pará para entrega de prêmio de R$ 1 milhão

O apresentador Luciano Huck está em Tucuruí, no sudeste paraense, para entregar a barra de ouro equivalente ao prêmio de R$ 1 milhão do Familhão, um clube de benefícios e plataforma de recompensas digital associado ao comunicador.

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Em um vídeo que circula nas redes sociais nesta segunda-feira (27), ele aparece pelas ruas da cidade em busca do vencedor ou da vencedora da premiação. A presença do apresentador tem movimentado moradores e gerado expectativa sobre quem será o sortudo ou sortuda a receber o prêmio.

Esta não é a primeira vez que Luciano entrega o prêmio no estado. Em 2025, uma paraense natural de Salvaterra, na ilha do Marajó, foi contemplada com o valor. A vencedora, identificada como Hérica, atua como professora da rede municipal.

Na ocasião, o apresentador esteve na ilha para fazer a entrega pessoalmente e foi até a residência da ganhadora para anunciar que ela havia sido selecionada no sorteio.